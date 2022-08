Kaffrine : Une collision entre deux bus fait 04 morts

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi à Kaffrine. Le bilan provisoire est de 04 morts et une trentaine de blessés. La route a encore fait des morts ce vendredi. Deux bus sont entré en collision à cause d’un camion stationné sur la route. Selon les informations les deux bus en sens inverse n’ont pas fait attention au poids lourd tombé en panne. Le camion en question n’avait pas de panneau de signalisation à bord de la route. Les quatre passagers des bus ont trouvé la mort sur place et les blessés évacués à l’hôpital de la place, informe la radio Rfm

Articles similaires