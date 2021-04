Kaolack : Un responsable confirme et soutient Macky pour un 3e mandat

Le coordonnateur de la Coalition Benno Bokk yaakar à Kaolack,Mohameth Rahma a défié les jeunes apèristes qui étaient décidés à capoter leur méga-meeting qu’ils ont organisé hier dans la capitale du bassin arachidier. Aussi comptent-ils s’opposer à ce gaspillage estimé à plus d’une centaine de millions, alors que la jeunesse, qui ne voit pas encore la queue du Diable, en termes de perspectives d’emploi, croupit toujours dans le gouffre.

Non seulement lui et ses souteneurs ont battu le rappel des troupes mais aussi, la rencontre a été une réussite totale. Mais il a tenu à dire aux jeunes apèristes que le Chef de l’Etat ne les a jamais abandonnés. Non sans ajouter qu’il soutient le Président de la République si tenté est qu’il daigne se présenter pour un troisième mandat.