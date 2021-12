Kédougou: Le maire Mamadou Hadji Cissé dresse son bilan et foudroie le député Guirassy

A quelques encablures des élections locales en janvier 2022, l’heure est bilan pour les maires sortants. Que ça soit du côté de la majorité que celui de l’opposition, chacun cherche par tous les moyens pour gagner sa commune. Pour le cas de la localité de Kédougou, c’est la guerre entre l’actuel maire Mamadou Hadji Cissé et le député Guirassy. Dans une interview accordée à Rewmi Network, l’édile de Kédougou est revenu sur son bilan, mais aussi il est revenu sur les contrevérités sur cette localité qu’il gère depuis quelques années. Il n’a pas manqué de rappeler le député Guirassy à la raison ainsi d’autres autorités politiques.

Après avoir dressé un bilan qu’il juge très satisfaisant par rapport à ses réalisations et performances dans cette région. Le Maire de la commune de Kédougou est revenu pour éclairer la lanterne sur certaines incompréhensions concernant cette localité dont certains responsables politiques font des amalgames. Si l’on en croit à l’actuel maire, nombreux sont des politiciens qui racontent des contrevérités parce que dès l’instant qu’on parle Kédougou les pensent les ressources minières, alors qu’aujourd’hui, la commune de Kédougou n’a aucune ressource minière. Il n’y a pas d’or dont la commune de Kédougou avance-t-il. Il y a d’or dans la commune de Sabodala, la commune de Tomberons Koto, la commune de Pas Fait. Donc, à Kédougou, il n’y a pas de mines dans la commune de Kédougou. Selon le maire il n’y a aucune ressource minière dans la commune de Kédougou même si vrai que les mines sont à Sabodala. Et si c’est pour elle les ressource de la commune, c’est là qu’il y a beaucoup de confusions. Les uns ont tendance à confondre parce que j’ai entendu un débat télévisé qui s’étend sur là l’aisance.

Pour ce qui est des autorités qui ne maitrisent pas ce qu’ils disent, Mamadou Cissé s’est directement attaqué à son concurrent direct. « Quand ils disent aujourd’hui que la liste des amis du député Moustapha Guirassy a été recalée, c’est parce que j’ai baigné dans la boue alors qu’il n’y a aucun danger minier dans la commune de Kédougou. C’est de ne pas connaître la commune de Kédougou parce que vous savez, les espaces aujourd’hui sont sur des télévisions, dans des débats, alors qu’ils ne maîtrisent même pas. Et le fait de tromper l’opinion nationale à faire des débats inutiles.

Mamadou Hadji Cissé est dans la mouvance présidentielle et il a déclaré qu’avant d’être maire, son premier bilan n’était pas de la mouvance présidentielle. En poursuivant, il déclare qu’il avait remis à la mouvance présidentielle un mauvais procès à l’administration territoriale alors qu’aujourd’hui il doit respecter cette administration territoriale. Il faut que les gens sachent raison garder. Si nous détruisons aujourd’hui, ce que nous avons de commun ne sait pas. Selon le maire sortant, le problème c’est Guirassy et il s’est écroulé tout seul. Je l’ai battue grâce et je l’ai battue en 2012. Je l’ai battu en 2014. » peste Mamadou Cissé. Donc, en 2017, vous savez ce qui s’est passé. Il est devenu député parce que ce n’est pas parce qu’il est fort. Il y avait trois tendances politiques au niveau de Kédougou. Avant, il y avait ma tendance, la tendance de l’Apr et il y avait la tendance de Guirassy. Donc aujourd’hui, par exemple, vous savez, c’est comme si l’électorat de Kédougou, constitué de 11 voix. Moi, je les ai 5 voix. L’APR avait les quatre voix grâce à moi. Je suis venu à l’Apr. L’étape de l’appel, au lieu de me soutenir et s’en sortir, est à écouter. Parce que je suis venu, le président de la République m’a investi. Ils sont allés soutenir Guirassy pour me déstabiliser, pour montrer aux présents que je ne suis pas représentatif à Kédougou. Donc, ils ont pris le cap. Ils ont donné à graphique qui est devenu, qui a reçu les six voix et qui m’a gagné. Alors, il n’a pas gagné avec son électorat » témoigne le maire.

Aujourd’hui, pourquoi Guirassy ne s’est pas présenté au département? Parce que quand tu es député département de Kédougou, s’il était froid pour conforter les populations dans leur pays, il devait être candidat au conseil départemental, mais n’a jamais été une menace. Il n’a jamais été une menace pour nous. J’habite là-bas, même si je viens à Dakar. Si les populations ont faim, je suis présent. Si les populations, un baptême, je suis présent. Si les populations ont baissé, je suis présent. Si les populations présentes. Moi, je vis au quotidien des populations. Je ne suis pas un maire fantôme. J’ai géré tous les conseils municipaux de ma commune depuis mon élection. Je n’ai jamais délégué un conseil municipal. Alors que Guirassy était maire, il n’a jamais dirigé un conseil municipal. Il a toujours géré la commune par procuration et c’est fini le temps de procuration, à l’époque où c’est les populations qui ont décidé » laisse entendre Mamadou Hadji Cissé.

Concernant les prochaines élections, le maire sortant pense qu’une élection n’est jamais gagnée d’avance, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Une élection, ce n’est pas parce que tu as un opposant potentiel de moins par ou bien que tu n’as pas d’opposant qui va gagner. Selon lui, Il estime pour son cas, il affirme qu’il est tranquille parce qu’il vit avec la population. Je suis aujourd’hui l’espoir des populations. Dans certaines communes, le maire, c’est le roi. Mais moi, je ne suis pas roi chez moi. Moi, je suis au service des populations. Donc, vous savez, aujourd’hui, de 1960 à nos jours, c’est pour la première fois que la commune a été gérée correctement. J’ai mis de l’ordre dans la gestion de la municipalité. C’est pour ça que des fois, certains politiciens, politiques, politiciens ne sont pas contents de moi parce que j’ai mis de l’ordre dans la gestion de l’instruction actuelle. Je ne suis pas venu pour m’enrichir, je ne dis pas que je suis riche, mais Dieu m’a donné ce que j’ai avant d’être maire, donc je suis venu pour travailler pour les populations, donc, et c’est pour cela aujourd’hui que j’ai fait des réalisations concrètes dans toutes les mauvaises habitudes.

Mamadou Cissé invite l’opposition à avoir l’air heureux de savoir raison garder. Parce que la violence ne donne rien. La violence ne peut rien apporter. Aujourd’hui, vous avez tout le temps les index, l’Etat, donc. Le parti présidentiel, mais non, la violence ne vient pas de nous. La violence vient de l’opposition. De Senghor à Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, au président Macky Sall, ils ne sont pas arrivés au pouvoir par violence. C’est par les urnes. Aujourd’hui, on a un système électoral très fiable. Je peux dire que notre système électoral est plus performant, même que celui des Etats-Unis.

Mais aujourd’hui, il est plus facile de voler les élections aux Etats-Unis qu’au Sénégal. Aux États-Unis, aujourd’hui, tu peux voter par correspondance et ne pas remplir une enveloppe envoyée à la Poste pour voter. Beaucoup de choses peuvent se passer alors que nous, aujourd’hui, on oppose l’urne ici devant tous les représentants des partis politiques. Devant tout le monde. Devant la société civile, devant les observateurs, on vote, on ouvre un peu le monde, on compte devant tout le monde, mais est-ce qu’on peut voler là-bas? À 40 ans, au Parlement, Macky Sall a volé les élections. Macky Sall a fait ceci c’est un faux débat. Aujourd’hui, moi, je dis vaux mieux d’aller travailler pour gagner les élections ou de se focaliser sur Macky Sall.