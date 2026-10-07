Keur-Ayib : les Douanes saisissent 3200 téléphones cachés dans un camion de foin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Keur-Ayib, relevant de la Subdivision des Douanes de Kaolack, à la Direction régionale du Centre, ont déjoué une importante opération de fraude portant sur 3200 téléphones portables conditionnés dans 40 cartons.

Selon une note des Douanes sénégalaises, ces cartons étaient dissimulés dans un camion chargé de sacs de foin.

La valeur totale des téléphones saisis est estimée à 160.000.000 de francs CFA.

D’après les Douanes, ce mode opératoire témoigne une nouvelle fois de la détermination des auteurs d’activités délictuelles. Mais ceux-ci n’avaient pas anticipé la vigilance et l’engagement des agents des Douanes.