Keur Massar: Assome Diatta annonce sa candidature

Il y a quelques jours, le maire Moustapha Mbengue a déclaré qu’il était le meilleur profil pour diriger la commune de Keur Massar. Mais son ardeur risque de se refroidir. Portée par plusieurs apéristes de cette localité, la ministre Aminata Assome Diatta a sous-entendu jeudi, en marge d’un panel, qu’elle sera candidate à la mairie de Keur Massar.

La ministre Aminata Assome Diatta aurait-elle tranché entre Ziguinchor et Keur Massar ? En tout cas, tout porte à croire que la ministre du Commerce a décidé de briguer la mairie de Keur Massar.

Interpellée sur la question lors d’un panel organisé au lycée Zone de Recasement de Keur Massar, elle a indiqué qu’elle est prête à changer la donne avec les populations, nous dit « L’As ».

Evoquant les difficultés rencontrées par les Massarois, elle estime qu’elle a beau avoir des projets, s’il n’y a pas de bons dirigeants, rien ne marchera.

Lors d’un panel sur l’Economie du sport, l’Economie de la Culture et les opportunités d’emplois, elle a déclaré que le sport et la culture sont deux secteurs qui mobilisent beaucoup de passions et d’énergie.

«Ce sont des secteurs névralgiques de l’économie sénégalaise. Des secteurs déterminants de l’économie mondiale. Il est important de discuter de ces deux secteurs, fortement impactés par la pandémie à Coronavirus, dans un contexte de relance mais également à la suite du Conseil présidentiel pour l’emploi des jeunes, est une chose nécessaire pour le Sénégal et les Massarois.