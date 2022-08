« Kogn bi » du 01 08 2022

GO du 01 08 2022: Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, crie déjà victoire….Les résultats globaux de la commune de Sédhiou ont été remportés par la coalition Yewwi Askan Wi (YAW)….Le président du parti Awalé et non moins membre de la coalition AAR Sénégal a publié un message laconique…

Barth’ jubile déjà

Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, crie déjà victoire. L’inter coalition Yewwi-Wallu pourrait faire mal au pouvoir. Les premières tendances des élections Législatives 2022 sont favorables à l’opposition, qui pourrait réussir une entrée en force au sein de l’hémicycle. « Vous avez dit oui au changement. Merci. Ensemble, marchons vers l’essentiel », a déclaré le premier magistrat de la Ville, sur sa page facebook.

Me El Hadj Diouf hué

Me El Hadji Diouf a été evacué d’urgence par les forces de sécurité dans sa voiture après des huées de jeunes qui criaient SONKO SONKO.. A noter que Me El Hadji Diouf ne vote pas dans ce centre mais accompagnait Pape Mademba Biteye qui n’a pas échappé aux huées non plus..!

BBY perd tout à Louga

A Louga, les résultats tombent et des tendances lourdes se dégagent. Bastion de la majorité présidentielle, la région va basculer dans l’escarcelle de l’opposition. En effet, l’alliance Yewwi-Wallu semble porter ses fruits. Dans plusieurs centres de vote, il est difficile pour les autres coalitions ou partis de briller devant Yewwi Askan Wi. Ainsi, l’inter coalition Yewwi-Wallu est devant dans la quasi totalité des bureaux. Symbole de cette déconfiture de la majorité présidentielle : le maire Moustapha Diop a été battu dans son bureau de vote.

Yaw gagne Sédhiou

Les résultats globaux de la commune de Sédhiou ont été remportés par la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). En effet, sur les 6679 suffrages valablement exprimés, l’intercoalition YAW/Wallu a obtenu 3959 voix soit 59.27. Son principal rival à savoir la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a obtenu 2990 voix. Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, Sédhiou a voté pour l’opposition comme l’avait tant souhaité Ousmane lors de son passage dans la capitale du Pakao. Il s’interrogeait pourquoi Sédhiou vote toujours pour le pouvoir or celui-ci ne fait rien pour lui. La jeunesse qui lui avait rétorquait que cela relève désormais du passé a tenu ses promesses.

Wade aphone

L’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a effectué son devoir citoyen à l’école Fadilou Mbacké de Point E. Agé de 96 ans, le leader de la coalition Wallu Sénégal a voté au bureau numéro 4. Abdoulaye Wade a difficilement accédé à son centre de vote. Une foule l’a accueilli à ce centre. Les militants et sympathisants de la coalition Wallu Sénégal se sont massivement déplacés. Un fort dispositif sécuritaire était aussi en place. Abdoulaye Wade n’a pas fait de discours après l’accomplissement de son devoir citoyen. Il a regagné son véhicule sous forte escorte de militants, des éléments de sa sécurité et des éléments du Groupement mobile d’intervention (Gmi) et de la presse.

Keur Massar

Étant régulièrement inscrits sur le fichier électoral (tous ont vérifié sur la plate-forme de la DGE/CENA) ils ont été refusés car ne présentant pas les nouvelles cartes d’identité récemment dupliquées pour le Département de Keur Massar. Même si certains sont parvenus à voter avec la compréhension de certains présidents de Bureaux, la majeure partie a été contraint de rebrousser chemin. Selon des sources dignes de foi, le préfet de Keur Massar a donné instruction aux membres des bureaux d’interdire le vote aux citoyens étant dans cette situation.

Une femme arrêtée à Yeumbeul…

Un incident majeur a perturbé le déroulement du scrutin au centre de vote école Babacar Sy de Yeumbeul. Une femme qui distribuait des cartes d’identité a été arrêtée par la police. Selon les informations, cette dernière habite Guédiawaye.

…Un Yewwiste arrêté à Saint-Louis

Un membre de l’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal a été interpellé à Saint-Louis, plus précisément à Goxu Mbacc. Atoumane, connu sous le sobriquet de «Atou Bégué » est, jusqu’au moment où ces lignes sont couchées dans les grilles du commissariat d’arrondissement de l’île. Le partisan de la Jeunesse Patriotique de Saint-Louis est accusé de s’adonner à de la propagande devant son centre de vote. Ses frères de parti se mobilisent depuis l’annonce de son arrestation pour exiger sa libération.

Transfert d’électeurs

Un bus transportant 80 personnes a été bloqué à Joal par les jeunes de Yewwi Askan Wi. Selon les informations seul le conducteur du bus disposait d’une autorisation spéciale.

Abdourahmane Diouf

Le président du parti Awalé et non moins membre de la coalition AAR Sénégal a publié un message laconique et énigmatique sur page Facebook après la publication des premiers résultats des élections législatives de ce dimanche 31 juillet. « Le peuple a toujours raison », a-t-il écrit. À souligner que la coalition AAR Sénégal a obtenu des scores assez faibles sur toute l’étendue du territoire.

Cheikh Bakhoum

La razzia de la coalition Askan Wi s’est fait ressentir dans la commune de Grand-Yoff. Les premières tendances dans le centre de vote de Scat Urbam sont largement en faveur de la coalition Yewwi Askan Wi. Cheikh Bakhoum de la coalition Benno Bokk Yakaar a été battu dans son bureau de vote avec un écart de 128 voix pour la coalition Yewwi Askan wi. Celle-ci obtient 192 alors que Benno se contente de 64 voix dans le bureau numéro 1.

Mansour Faye

Le maire de Saint-Louis et tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mansour Faye, a été battu dans son propre bureau de vote par la coalition Yewwi Askan Wi. A Saint-Louis, la donne a complétement changé en l’espace de quelques mois. Après la victoire nette de Benno lors des Locales, cette fois-ci, c’est Yewwi qui prend l’avantage dans la majeure partie de la ville. La preuve, Mansour Faye a été battu dans son propre bureau de vote, à l’école Macodou NDIAYE de Ndioloffène. Il a récolté 132 voix, contre 150 pour Yewwi. A noter que Mansour Faye a également perdu là où il réside, Bango (il y vit mais vote à Ndioloffène), qui a largement été remporté par Yewwi Askan Wi.