« Kogn Bi » du 26 01 2023: Le quartier Petit-Thialy, dans la commune Thiès-Nord, s’est réveillé affligé, consterné, ce mercredi 25 janvier 2023, avec la mort, par pendaison, d’un jeune homme…27 prostituées arrêtées par la gendarmerie à Ngor…Le Tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack (centre) a rendu, ce mercredi, son verdict dans l’affaire de l’accident de Sikilo…

27 prostituées arrêtées par la gendarmerie à Ngor

La gendarmerie a effectué une descente musclée, sur l’île de Ngor, pour faire le grand ménage. Ainsi, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Dakar, renforcée par une cellule du GIGN et de quatre équipes de chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants, ont effectué, le 22 janvier 2023, entre 17 h et 19 h, une opération de sécurisation sur cette île. Ce large ratissage s’est soldé par l’interpellation de 58 individus, dont 37 femmes parmi lesquelles 27 d’origine étrangère, pour racolage et défaut de carte sanitaire, et 21 hommes dont six de nationalité étrangère, pour vérification identification.

Un bus Tata perd ses freins et fonce sur une voiture de police

Un car Tata « ligne 3 » a failli commettre l’irréparable à Dakar Plateau. En effet, le chauffeur a perdu ses freins à hauteur du rond-point du Camp Lat Dior à quelques encablures de la Direction Générale de La Poste. Complètement perdu, le contrôle, le chauffeur a failli ramasser la voiture de police stationnée juste au Rond-point. Les gens qui étaient dans la station à essence Total faisant face au Rond-point ont pris la poudre d’escampette pour se sauver d’autant que le car fonçait sur eux.

Les propriétaires des bus impliqués dans l’accident de Sikilo condamnés

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack (centre) a rendu, ce mercredi, son verdict dans l’affaire de l’accident de Sikilo. Dans son délibéré, le tribunal a condamné les propriétaires des deux bus à deux ans d’emprisonnement assortis de sursis. En plus de cette peine, les transporteurs Birame Tine et Moussa Sow doivent également payer une amende de cent six mille francs CFA chacun. Pour rappel, les mis en cause ont été attraits devant le tribunal des flagrants délits pour les faits de mise en danger de la vie d’autrui, abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire de catégorie D, requis pour la conduite d’un bus de transport, défaut de souscription à une police d’assurance, à l’homologation et défectuosité de pneumatiques. Pour mémoire, la tragédie de Sikilo est survenue le 8 janvier dernier. Elle a fait 42 morts et une centaine de blessés. Les véhicules impliqués dans cet accident sont entrés en collision lorsque le pneu de l’un d’eux a éclaté. Un choc frontal qui a également fait plusieurs blessés. Lors de l’audience, le parquet avait requis des peines de deux ans dont un an ferme pour le premier et un an dont six mois ferme pour le second.

Un jeune retrouvé mort, pendu à un arbre à Thiès

Le quartier Petit-Thialy, dans la commune Thiès-Nord, s’est réveillé affligé, consterné, ce mercredi 25 janvier 2023, avec la mort, par pendaison, d’un jeune homme d’une trentaine d’années environ. Se serait-il suicidé ? En tout état de cause le corps sans vie de la victime a été retrouvé pendu par le cou à un arbre, vers les coups de 9 heures du matin, à l’intérieur d’une sorte de champ touffu d’herbes, jouxtant le terrain de football «Djibo», derrière le collège Saint-Gabriel. Il aurait escaladé le mur de clôture de l’enclos où s’est produit le drame et se serait donné la mort. La victime, inconnue dans le coin où il n’habite d’ailleurs pas, selon les riverains, habillé d’un pantalon jean et d’une sorte de jacket en treuil camouflé, ne détenait par devers lui aucune pièce justificative pour une quelconque identification sur son état civil, non plus un téléphone portable pouvant indiquer une reconnaissance sur sa personne. Une enquête a été ouverte par les éléments du Commissariat central de Thiès qui ont procédé au constat. Les sapeurs-pompiers ont déposé le corps du défunt à la morgue du centre régional hospitalier El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène.

Un duo spécialisé dans le vol de bétail tombe à Diourbel

La brigade territoriale de Diourbel a mis fin aux activités délictuelles du berger S. Ba et de son compère S. Ndiaye. Ce duo spécialisé dans le vol de bétail est tombé dans la nasse des hommes du commandant B. M. Diallo, au marché hebdomadaire de la commune de Ndindy. Selon des sources proches du parquet, le sieur Bâ avait soustrait frauduleusement, durant la nuit, quatre moutons dans la commune de Gawane, située dans le département de Bambey. Ainsi, ce voleur a transporté son butin à bord de sa charrette. L’indélicat berger a mis les moutons volés à la disposition de son compère S. Ndiaye, qui était chargé de les vendre au marché hebdomadaire de Ndindy. D’après nos sources, le duo incriminé est habitué des faits. Poursuivis pour vol portant sur du bétail commis la nuit avec usage de moyen de locomotion, S. Bâ et S. Ndiaye ont été présentés hier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel.

Pape Djibril Fall se prononce sur la déchéance d’Aminata Touré

La déchéance d’Aminata Touré, de son poste de député, à l’Assemblée nationale est une grande perte pour la 14ème législature. Cet avis est de l’honorable député, Pape Djibril Fall, qui se dit surpris par cette donne. « J’ai appris avec surprise et regret, par la presse, la déchéance de ma collègue Mme Aminata Touré de son mandat de député. Pour avoir travaillé avec elle comme député non–inscrit, je peux vous assurer, que c’est une grande perte pour la 14ème législature en particulier, et pour notre démocratie de manière générale », a laissé entendre Pape Djibril Fall qui a ajouté : « cette méthode cavalière aux antipodes de notre époque et de nos exigences d’État de droit et de la démocratie, doit être bannie de la pratique politique au Sénégal. Je suis convaincu que cette forfaiture sera une motivation supplémentaire pour elle de poursuivre le combat démocratique », a écrit le journaliste sur sa page facebook.

L’ancien Mohamed Ould Abdel Aziz jugé en Mauritanie

Le procès de Mohamed Ould Abdel Aziz s’est ouvert mercredi devant un tribunal de Nouakchott où il est accusé d’avoir abusé de ses plus de dix ans au pouvoir pour amasser une fortune immense. M. Aziz, qui a dirigé de 2008 à 2019 ce pays largement désertique de 4,5 millions d’habitants grand comme deux fois la France, comparaît au côté d’une dizaine de hautes personnalités, dont deux anciens chefs de gouvernement, d’ex-ministres et des hommes d’affaires. Ils ont été placés en détention mardi après-midi en vue de ce procès historique. Ils répondent d' »enrichissement illicite », « abus de fonctions », « trafic d’influence » ou « blanchiment ». Le procès a commencé par un appel des accusés et à l’évocation de son nom, M. Aziz, en boubou bleu, s’est levé et a fait un signe de la main…