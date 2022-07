« Kogn bi » du 29 07 2022: Actualités en bref

Kogn bi du 29 07 2022: Avis de tempête chez Serigne Saliou Thioune. A l’origine de la brouille, une audience au Palais de la République accordée par Macky Sall au chef suprême des Tiantas…es résultats du Bac 2022 proclamés sur toute l’étendue du territoire sont nettement mieux que ceux de l’année dernière. Après les deux tours..e ministère de la Santé a déclaré jeudi 43 nouvelles infections de coronavirus recensées, à la suite de 858 tests virologiques…

Bac 2022

Les résultats du Bac 2022 proclamés sur toute l’étendue du territoire sont nettement mieux que ceux de l’année dernière. Après les deux tours, plus de la moitié des candidats sont déclarés admis, soit plus que le taux de réussite de 2020 (48,22%), considéré à l’époque comme une première. Il faut retenir que cette année, on a dépassé les 50% », révèle le Directeur de l’Office du bac, Pr Sossé Ndiaye qui précise ne pas pouvoir donner les chiffres exacts avant d’avoir tout finalisé. Selon les premières tendances du premier tour, toutes séries confondues, le taux de réussite a atteint cette année 23,95% contre 18% l’année précédente, selon les chiffres quasi définitifs de l’Office du Bac. Si on y ajoute le bac technique, ça fait un peu plus de 24% de taux de réussite au premier groupe. La Série S1 qui a présenté 491 candidats, a eu un taux de réussite de 90,6%, soit le taux le plus élevé du baccalauréat. A côté, la Série L2 s’est retrouvée avec un peu plus de 16 000 admis sur les 70 974 prétendants. Dernier de la classe, la Série L’1 ne fait état que de 15% de réussite, avec 6500 admis d’office sur un effectif de 42 000 candidats. Ils sont au total 33 675 lycéens à avoir décrocher le Bac dont 7 598 mentions : 151 Très bien, 1166 Bien et 6 281 Assez-bien. Avec respectivement 90 et 45 mentions Très Bien, les Séries S2 et S1 confirment leur supériorité. Quid des exclusions ? 51 candidats ont été radiés sans que le tableau ne fasse mention réelle de la cause de leur exclusion.

Bac 2022

Restons avec le Bac pour signaler que plusieurs cas de fraudes ont été enregistrés. Cette année déjà, on est à 52 (individus) qui seront traduits au conseil de discipline. Ça va même faire plus parce qu’on a découvert d’autres que nous allons traduire au conseil de discipline », annonce l’actuel Directeur de l’Office du bac, Pr Sossé Ndiaye. D’après lui, il y a des avancées qui font que la fraude est beaucoup moins massive. Mais elle est une réalité sociale. « C’est comme le vol dans la société. On aura beau construire des prisons, condamner les gens, parfois même à mort, ils continueront à voler. Il faudra leur appliquer la loi dans toute sa rigueur », préconise-t-il.

Serigne Saliou Thioune

Avis de tempête chez Serigne Saliou Thioune. A l’origine de la brouille, une audience au Palais de la République accordée par Macky Sall au chef suprême des Tiantas. Pourtant, cette audience avait été annoncée publiquement et saluée par toute la famille qui attendait la date pour l’honorer, a-t-on balancé, ça-et-là. Mais une partie de la famille est tombée des nues lorsqu’elle a été informée de la tenue de l’audience en catimini. Et leurs transes ont atteint le pic lorsqu’ils ont eu connaissance de la délégation qui a accompagné au Palais Serigne Saliou Thioune. Une liste qui ne renfermerait que des éléments de sa belle-famille ! Ainsi, ses frères qui étaient zappés sont plongés dans une colère noire. Ils soupçonnent que cette audience ait des relents de soutien législatif. Une aventure périlleuse, selon eux, alors que les Sénégalais joignent difficilement les deux bouts. Autres plaidoyers à leur actif, cette plainte dormante contre l’Etat à propos de l’arrestation et du décès de Cheikh Béthio Thioune condamné à 10 ans de prison ? « Laquelle plainte avait été brandie par Serigne Saliou Thioune himself. Autant de préoccupations, selon eux, qui « valent mieux qu’une audience qui frustre toute une famille ».

Wade à Dakar Samedi

L’ancien chef de l’Etat Abdoulaye Wade est annoncé à Dakar ce samedi 30 juillet 2022. Tête de liste nationale de la coalition Wallu-Sénégal, l’ancien président de la République va prendre part au scrutin du 31 juillet. D’habitude, le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) accomplissait son devoir civique au bureau n°2 du centre Fadilou Mbacké de Point E, à Dakar.

Covid

Le ministère de la Santé a déclaré jeudi 43 nouvelles infections de coronavirus recensées, à la suite de 858 tests virologiques, équivalent d’un taux de positivité de 5,01 %. Ces nouvelles contaminations sont réparties comme suit : 01 cas importé et 42 cas communautaires. Par ailleurs, 39 cas ont été déclarés guéris. Aucun cas grave n’a été signalé durant ces dernières 24 heures et aucun décès causé par le Covid-19 non plus. Le ministère de la Santé affirme que 87.237 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal depuis l’apparition de la pandémie sur le territoire national. Et 84.977 patients ont été guéris. A la date du jeudi 28 juillet, 291 patients sont sous traitement. Le Covid-19 a fait 1.968 morts sur le sol sénégalais. Le bulletin ne donne aucune information relative à la vaccination contre le coronavirus. Selon celui de la veille, 1 498 806 personnes se sont fait vacciner.

Fin de mission pour Irène

L’ambassadeur de l’Union européenne à Dakar a fait ses adieux au président Macky Sall. Au terme d’une mission de quatre ans, Irène Mingasson quitte le Sénégal avec le sentiment du «devoir accompli» pour avoir contribué au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et l’Union Européenne. A cet effet, elle a été faite commandeur dans l’ordre national du lion par le chef de l’Etat Macky Sall, lors de la cérémonie d’adieu au Palais.