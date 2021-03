Koungheul: Serigne Modou Gueye (UP) se fait l’avocat des populations et flingue les politiciens classiques

Le leader du parti Union Patriotique (UP/Beug Sa rëw, mouvance présidentielle) étale les doléances des populations de la Commune de Lour-Escale située dans le département de Khoungueul (région de Kaffrine). Serigne Modou Gueye lance un appel pressant pour une solution définitive aux difficultés qui les assaillent :”La Commune de Lour-Escale souffre de tout. Elle est difficile d’accès à cause de l’impraticabilité de la route principale qui y mène (Khoungueul Commune-Lour/Escale-Payar (dans le Djoloff).Cet axe doit être bitumé pour une bonne circulation des personnes et des biens. Sur un autre registre, la localité de Lour-Escale n’a aucune infrastructure de base digne de ce nom. L’accès à l’électricité reste toujours une chimère, pour ne pas dire un véritable cauchemar. Il faut que l’État apporte le plus rapidement possible des solutions idoines”, a invité Serigne Modou Gueye. Le chef religieux politicien, d’interpeller le Président de la République Macky Sall :”Cette situation terrible doit cesser et nous allons nous y atteler. Lour-Escale fait bien partie du Sénégal. Le Président Macky a toujours remporté les élections avec un score de 100%, et ce, depuis 2012.Ici, il n’y a pas d’opposition. Il y règne incontestablement en maître. Lui-même y était passé en 2016 alors qu’il se rendait à Ribot-Escale pour compatir à la douleur qui frappait les éleveurs avec la perte d’une bonne partie de leur cheptel du fait des pluies hors saison. On l’invite alors à nous aider à sortir de cet état désastreux. Les populations de Lour-Escale ne méritent vraiment pas ce sort. On doit les prendre en charge dans les ambitieux programmes du gouvernement de la République du Sénégal”, invite-t-il.

Ce qui se passe à Lour-Escale est insupportable. Et c’est le même constat presque dans l’ensemble du département de Khoungueul. Les populations aiment le Président Macky et c’est ce qui fait qu’il y gagne les élections. Les politiciens qui se disent membres de la mouvance présidentielle et/ou responsables de l’Alliance Pour la République (APR) ne font rien. Ils sont devenus caducs et n’ont pas de vision. Ils trompent le Président Macky. Ils sont beaucoup plus préoccupés par leurs intérêts crypto-personnels que d’œuvrer en faveur des populations. Je dis tous autant qu’ils sont. Je demande aux jeunes de se lever pour changer la donne car ils sont bannis par les dignes fils du Bambouck”, a pesté le chef de file de l’UP/ Beug Sa Rëw.