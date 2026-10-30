La CAF confirme le retour à une CAN tous les deux ans

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La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement décidé de rétablir l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) tous les deux ans. La décision a été prise à l’unanimité par son Comité exécutif, ce jeudi.

Ce changement intervient après le réexamen de la réforme annoncée l’année dernière, qui prévoyait un passage à un cycle de quatre ans, avec la mise en place d’une nouvelle compétition baptisée « Ligue des Nations ».

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a justifié ce retour par la nécessité de préserver les intérêts du football africain et de garantir des ressources financières suffisantes pour le développement des compétitions continentales.

La prochaine édition de la CAN se déroulera en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les éditions suivantes sont programmées en 2028, 2031 et 2033, afin notamment d’éviter un chevauchement avec la Coupe du monde 2030.

Avec cette décision, la CAF réaffirme sa volonté de maintenir la CAN comme l’un des grands rendez-vous du football mondial et un moteur du développement du football africain.