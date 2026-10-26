Teungueth FC et Sénégal U20 éliminés : une soirée amère pour Malick Daf

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Le dimanche 25 octobre restera une date à oublier pour Malick Daf. En quelques heures, le technicien sénégalais a vu ses deux équipes quitter leurs compétitions respectives. Entre l’élimination de Teungueth FC en Ligue des champions africaine et celle des Lionceaux U20 dans le tournoi UFOA-A, la soirée a tourné au cauchemar.

La journée avait pourtant commencé sous le signe de l’espoir pour les équipes dirigées par Malick Daf. Mais le scénario a rapidement viré au désastre. En déplacement au Cameroun, Teungueth FC n’a pas réussi à refaire son retard face à Colombe Sportive. Déjà battus (2-0) à Dakar lors de la manche aller, les Rufisquois ont concédé une nouvelle défaite (1-0). Le but d’Eyango, inscrit dès la troisième minute, a douché les espoirs sénégalais. Avec un score cumulé de 3-0, le club rufisquois quitte prématurément la Ligue des champions africaine et rate l’occasion d’atteindre les phases de groupes.

La désillusion s’est poursuivie quelques heures plus tard avec la sélection sénégalaise U20. Opposés à la Guinée en demi-finale du tournoi UFOA-A, qualificatif pour la CAN U20 2027, les Lionceaux semblaient pourtant bien partis pour décrocher leur billet pour la finale. Porté par un doublé de Moussa Guèye(45+3 et 72e ), le Sénégal a pris une avance de deux buts avant de voir le Syli U20 refaire son retard pour arracher l’égalisation (2-2) au terme du temps réglementaire.

Les prolongations ont finalement été fatales aux champions d’Afrique en titre. À la 113e minute, les jeunes guinéens ont marqué un 3e but pour offrir la victoire au Silly (3-2). Une élimination particulièrement douloureuse pour les jeunes sénégalais, qui perdent ainsi toute chance de disputer la prochaine CAN U20, prévue au Ghana.

Tenant du titre, le Sénégal manquera donc ce rendez-vous continental pour la première fois depuis 2021. Un revers majeur pour une génération qui espérait poursuivre l’héritage de ses devancières.

En l’espace de quelques heures, Malick Daf a ainsi essuyé deux coups durs successifs. Éliminé avec Teungueth FC sur la scène africaine, puis stoppé avec les Lionceaux dans la course à la CAN U20, le technicien sénégalais a vécu une soirée noire, marquée par deux désillusions aux conséquences importantes pour ses ambitions en club comme en sélection. Cette double élimination, pourrait réveiller la polémique sur les cumuls en club et en sélection.