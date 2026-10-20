Aziz Ndiaye en colère contre Sa Thiès

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Le promoteur Aziz Ndiaye est très remonté contre Sa Thiès, absent lors du face-à-face organisé dimanche à Paris pour promouvoir son combat royal contre Siteu, prévu le 3 janvier prochain à l’Arène nationale. Record souligne que le lutteur, pourtant présent dans la capitale française, n’a pas participé à cette rencontre promotionnelle.

Contrairement à Siteu, dont l’absence est justifiée par des problèmes de documents administratifs, Sa Thiès n’aurait fourni aucune raison valable, selon le patron d’Albourakh. Aziz Ndiaye rappelle que son équipe a respecté ses engagements contractuels envers le roi des arènes et lui a même versé une avance sur cachet de 65 millions de francs CFA. Furieux, il promet des sanctions sévères contre le jeune frère de Balla Gaye 2. « Nous allons le sanctionner sévèrement et sans état d’âme », prévient-il.