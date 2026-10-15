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Violences et agressions : Les Navétanes de la Zone 2 de Guédiawaye suspendus par le préfet

15 octobre 2026 Sport

Le préfet de Guédiawaye a ordonné la suspension des compétitions de la Zone 2 du championnat national populaire (CNP), dit « Navétanes », à compter du 15 octobre 2026 et jusqu’à nouvel ordre. Cette décision administrative est motivée par des menaces de troubles à l’ordre public, des destructions de biens publics et privés, ainsi que la récurrence des scènes de violence et des agressions avant et après les matches.

 

À travers cet arrêté, l’autorité préfectorale entend mettre un terme aux incidents qui perturbent le déroulement des compétitions dans cette zone du département de Guédiawaye.

 

Le commissaire central de Guédiawaye est chargé de l’exécution de cette mesure, qui prive ainsi les ASC de la Zone 2 de compétition jusqu’à nouvel ordre

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