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La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé le sacre du Sénégal à la CAN 2025 face au Maroc, continue de susciter des réactions au Sénégal. Plusieurs personnalités politiques ont salué le verdict rendu ce mardi, tout en adressant leurs félicitations aux Lions et à ceux qui ont défendu les intérêts du pays dans cette procédure.

Membre du parti KIIRAAY, Aminata Touré estime que la décision du TAS vient confirmer une conviction déjà largement partagée au Sénégal. « La décision du Tribunal arbitral du sport nous confirme ce que tout le peuple sénégalais savait déjà : les Lions de la Teranga sont les champions d’Afrique grâce à leur talent et leur courage », a-t-elle déclaré.

De son côté, El Malick Ndiaye, membre de Pastef, considère que cette décision « conforte le résultat obtenu sur le terrain et consacre le talent, le mérite et la détermination » de l’équipe nationale. Il a également salué la combativité des joueurs, dont le « sens de l’honneur fait la fierté de toute une nation ».

Le responsable politique a aussi tenu à féliciter la Fédération sénégalaise de football et son collectif d’avocats « pour la rigueur et le professionnalisme avec lesquels ils ont défendu les intérêts du Sénégal devant le TAS ».

Pour sa part, Barthélémy Dias, leader de Sénégal Binu Bokk, s’est fendu d’un message plus bref : « Félicitations à tout le peuple sénégalais ».

Habib Sy a, quant à lui, profité de cette actualité pour prendre position sur l’avenir de Sadio Mané en sélection. « Sadio Mané : une icône intouchable. Il doit impérativement jouer la prochaine CAN », a-t-il écrit, avant d’adresser ses félicitations aux Lions, à Pape Thiaw, au staff et au 12e Gaïndé.