Angleterre: Mauricio Pochettino nommé entraîneur de Manchester United

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Sélectionneur des Etats-Unis depuis 2024, le technicien âgé de 54 ans prendra ses fonctions mercredi prochain, soit à la fin de la trêve internationale, a précisé Manchester United dans un communiqué.

Il doit en effet diriger les Etats-Unis lors des quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti samedi et mardi prochains, avant de rejoindre les Red Devils.

Pochettino « est reconnu pour son style de jeu offensif, à haute intensité », explique le communiqué de Manchester United.

L’Argentin est un visage connu en Premier League, où il a entraîné Southampton (2013-2014), mais surtout Tottenham (2014-2019), avec lequel il a atteint une finale de Ligue des champions en 2019, perdue face à Liverpool, et Chelsea (2023-2024).

Il a également dirigé le PSG (2021-2022), où l’ancien défenseur avait évolué en tant que joueur après de nombreuses années à l’Espanyol Barcelone.

Nommé à la tête de Team USA en 2024, il a atteint les 8es de finale de la Coupe du monde 2026 coorganisée par les Etats-Unis, éliminé par la Belgique (4-1). Le match avait été marqué par une intense polémique sur la levée de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun après un coup de fil de Donald Trump au président de la Fifa Gianni Infantino.

« Mauricio a laissé une empreinte profonde à travers son leadership, son professionnalisme, et son engagement envers nos joueurs et notre culture » a réagi le patron de la Fédération américaine de football JT Batson dans un communiqué.

D’après The Athletic, la Fédération devrait recevoir 10 millions de dollars (un peu plus de 9 millions d’euros) d’indemnité pour le départ de son sélectionneur, plus 2 millions supplémentaires pour celui de son staff.

Toujours selon The Athletic, Pochettino se serait engagé pour deux ans et demi, jusqu’en 2029, avec Manchester United.

Le club, vingt fois champion d’Angleterre, traverse une zone de turbulences, une de plus, et occupe une inquiétante 18e place (sur 20), en position de relégable en Premier League.

Ce calamiteux début de saison a coûté sa place à Michael Carrick, mis dehors jeudi après avoir été appelé au chevet de son club de coeur, en janvier, après le renvoi de Ruben Amorim.

Les Red Devils n’ont gagné qu’une rencontre de championnat, fin août contre Ipswich, et trois seulement en quinze matches toutes compétitions confondues.

La reprise s’annonce périlleuse pour Pochettino, qui n’aura pas le temps de souffler après la trêve internationale : United se déplacera à Anfield pour affronter le rival historique Liverpool, le 22 novembre.