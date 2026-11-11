Tanière des Lions : Patrick Vieira demande de la patience pour les jeunes

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Autre priorité du sélectionneur : réussir l’intégration des jeunes éléments appelés à prendre davantage de responsabilités dans la Tanière. Conscient que plusieurs découvrent encore les exigences du haut niveau international, Vieira appelle les supporters à ne pas se montrer trop sévères face à leurs éventuelles erreurs.

​« On est peut-être dans une transition. Il y a énormément de jeunes joueurs qui sont en train de découvrir le niveau international. Il faudra être patient avec eux parce qu’ils ne feront pas tout parfaitement. Il va y avoir des erreurs. Mais s’ils sont là, c’est qu’ils méritent d’être là », a-t-il insisté.

​Pour faciliter cette transition, le technicien mise également sur l’expérience des cadres du groupe. Il considère notamment Lamine Camara comme l’un des joueurs capables d’accompagner cette nouvelle génération.

​Quant à la composition de l’équipe qui affrontera le Soudan, aucune décision définitive n’a encore été prise. Patrick Vieira compte attendre la dernière séance d’entraînement et échanger avec son staff avant de trancher. Les nouvelles recrues pourraient ainsi débuter la rencontre ou entrer en cours de jeu.