Real Madrid : Bellingham et Rüdiger visés par de graves accusations après le match contre Valence

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La victoire du Real Madrid face à Valence (3-0) à Mestalla a été éclipsée par de sérieux incidents survenus à la mi-temps. Jude Bellingham et Antonio Rüdiger sont accusés d’avoir agressé des membres du service de sécurité lors d’une altercation dans le tunnel menant aux vestiaires. Une affaire qui suscite une vive polémique dans la presse espagnole.

Le Real Madrid a certes largement dominé Valence sur le terrain, mais sa soirée à Mestalla a été loin d’être tranquille. Dans une atmosphère électrique, les tensions entre les deux formations se sont multipliées au fil de la rencontre. Jude Bellingham a notamment eu plusieurs accrochages avec Pepelu et Pablo Maffeo. Federico Valverde a même dû intervenir pour calmer son partenaire anglais.

Cependant, les événements les plus graves se seraient déroulés à la pause, au moment où les deux équipes rejoignaient les vestiaires. Selon les informations de À Punt Esports, reprises notamment par ABC et Marca, une violente altercation aurait éclaté dans les couloirs du stade, impliquant plusieurs joueurs madrilènes, des responsables de Valence et des agents de sécurité.

À l’origine de cet incident, les protestations de Braulio Vázquez, directeur sportif du club valencian, contre certaines décisions arbitrales. Furieux après une faute non sifflée précédant le premier but du Real Madrid, le dirigeant aurait vivement contesté la décision auprès de l’arbitre assistant. La situation aurait nécessité l’intervention de la police nationale espagnole.

D’après Marca, Jude Bellingham serait alors intervenu en saisissant le costume de Braulio Vázquez pour l’éloigner de l’officiel. Ce geste aurait contribué à faire monter davantage la tension. Plusieurs joueurs se seraient mêlés à la confrontation, obligeant des agents de sécurité à intervenir pour séparer les protagonistes et ramener le calme.

Bellingham et Rüdiger dans la tourmente

Les révélations concernant le comportement de deux joueurs du Real Madrid sont particulièrement préoccupantes. Selon le journaliste Nacho Sanchis, de la chaîne À Punt, Jude Bellingham aurait porté un coup à un agent de sécurité. Antonio Rüdiger est, lui aussi, mis en cause pour avoir giflé un autre membre du dispositif de sécurité.

Le quotidien Marca apporte des précisions supplémentaires. Le défenseur allemand aurait frappé au visage un agent qui tentait de s’interposer pour séparer les joueurs. Éder Militão aurait également été présent au moment des faits. De son côté, Ibrahima Konaté aurait essayé de calmer les esprits en demandant aux personnes impliquées de mettre fin à l’altercation.

Plus embarrassant encore pour les Madrilènes, Valence disposerait d’images vidéo de la scène, notamment du geste qui aurait été commis par Antonio Rüdiger. Ces éléments pourraient éventuellement être transmis aux instances compétentes pour un examen du dossier.

Autre point qui alimente la polémique : aucune mention des supposées agressions de Bellingham et Rüdiger ne figure dans le rapport officiel de l’arbitre, José Francisco Hernández Maeso. Bien que les agents de sécurité l’aient informé des incidents, le document ne fait état que de l’intervention nécessaire pour maîtriser et éloigner Braulio Vázquez après ses protestations.

Le Valencia CF s’interrogerait ainsi sur l’absence de référence à cette altercation dans le compte rendu arbitral, alors que le club affirme disposer d’images susceptibles d’éclairer les circonstances de l’incident.

Malgré son large succès (3-0), le Real Madrid pourrait donc ne pas en avoir terminé avec cette soirée mouvementée à Mestalla. Si les faits rapportés par la presse espagnole sont établis, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger pourraient faire l’objet de procédures disciplinaires. Les éventuelles images vidéo et leur examen par les instances compétentes seront déterminants pour la suite de cette affaire.