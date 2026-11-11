Eliminatoires CAN 2027 : «Gagner devant notre public est notre objectif», Patrick Vieira

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Le match entre le Sénégal et le Soudan aura lieu demain, jeudi, à 19h00, au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 de football. Le sélectionneur national, Patrick Vieira, a déclaré dans sa conférence de presse d’avant-match : « Mon objectif à moi, c’est de gagner ce match devant notre public ».

Vieira a aussi reconnu que l’équipe adverse est un défi de taille. «On prépare le match avec beaucoup d’humilité et de sérieux. Il sera important de faire une belle performance et de gagner ce match», a-t-dit, rappelant que «Les Lions ont les armes nécessaires pour battre leurs adversaires s’ils jouent de manière cohérente».

Le Soudan est considéré comme un adversaire très organisé, avec des atouts sur les transitions rapides. «Les Crocodiles du Nil ont les capacités de mettre en difficultés leurs adversaires sur les transitions offensives», a noté Vieira.

Pour rappel, le match retour (quatrième journée) aura lieu à Juba, au Soudan du Sud, lundi 16 novembre. Les Lions ont obtenu quatre points lors de leurs deux premières rencontres, demeurant au coude-à-coude avec le Mozambique (4 points), tandis que le Soudan compte une longueur de retard (trois points).