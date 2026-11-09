JOJ Dakar 2026-Le point de la journée de dimanche: Le Sénégal brille avec une troisième médaille d’or et deux qualifications en demi-finales…

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La journée de ce dimanche aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été marquée par de belles performances des athlètes sénégalais, notamment en lutte et en basketball 3×3. Le Sénégal poursuit sa belle moisson de médailles avec un troisième titre en or, décroché par Ndeye Khady Anna Diatta, tandis que les équipes nationales féminine et masculine de basketball 3×3 ont validé leur qualification pour les demi-finales.

Lutte : Ndeye Khady Anna Diatta offre au Sénégal sa troisième médaille d’or

La lutte sénégalaise continue de faire sensation aux JOJ Dakar 2026. Ndeye Khady Anna Diatta a offert au Sénégal sa troisième médaille d’or de la compétition en remportant la finale de lutte de plage dans la catégorie des 45 kg. La jeune championne a décroché sa médaille en dominant la Colombienne Valery Edith Rubio Torres en demi-finale.

Dans la même discipline, Abdoulaye Diouf a également contribué à enrichir le tableau des médailles du Sénégal. Engagé dans la catégorie des 90 kg, il a décroché une médaille de bronze.

Athlétisme : Le Nigeria brille sur le sprint, la Chine s’impose sur le 100 m haies

Les épreuves d’athlétisme ont été marquées par les performances des sprinteurs nigérians. Chez les hommes, Gift Bright a signé le meilleur chrono du 100 mètres en 10.28 secondes. Il devance le Chinois Hangyu Zhang, crédité de 10.57 secondes, tandis que le Polonais Szymon Dolega a réalisé un temps de 10.61 secondes.

Chez les dames, la Nigériane Rosemary Nwankwo s’est également illustrée en remportant le 100 mètres avec un chrono de 11.16 secondes. Elle devance Arwa Ali, des Émirats arabes unis, qui a réalisé 11.41 secondes, et la Qatarienne Dana Salem, troisième en 11.48 secondes.

Sur le 100 mètres haies féminin, la Chinoise Zhang Keyi a décroché la médaille d’or grâce à un temps de 13.17 secondes. Elle devance la Française Anna Peeters, deuxième en 13.57 secondes, et l’Indienne Shourya Avinash Ambure, qui complète le podium avec un chrono de 13.59 secondes.

Cyclisme : La Belgique et la Russie à l’honneur

Sur la corniche ouest de Dakar, le cyclisme a également livré son lot de sensations. Chez les garçons, le Belge Daan Wilmsen, âgé de 17 ans, a remporté la médaille d’or de la course en ligne, disputée sur une distance de 76,5 kilomètres.

Le jeune coureur anversois s’est imposé au sprint final devant le Russe Stepan Bortnik, médaillé d’argent. L’Australien Caleb McKenzie a complété le podium en décrochant le bronze.

Chez les dames, la Russe Angelina Novolodskaya a dominé la course en ligne de 59,5 kilomètres pour s’adjuger la médaille d’or. Elle devance l’Australienne Elsie Apps, deuxième, et la Tchèque Linda Sitkova, troisième.

Basketball 3×3 : Les Lioncelles et les Lionceaux dans le dernier carré

Le basketball sénégalais a également vécu une journée particulièrement réussie. Les Lioncelles ont décroché leur qualification pour les demi-finales après une victoire disputée face au Chili (13-11), ce dimanche, au complexe Tour de l’œuf. Une performance qui permet aux jeunes Sénégalaises de poursuivre leur parcours dans la compétition.

En demi-finale, prévue ce lundi, elles auront un adversaire de taille : la Chine.

Dans la foulée, les Lionceaux ont également validé leur ticket pour le dernier carré. Les jeunes basketteurs sénégalais ont dominé la Mongolie sur le score sans appel de 20-11, confirmant ainsi les ambitions du Sénégal dans ce tournoi.

Avec ces résultats encourageants en lutte et en basketball 3×3, le Sénégal termine ce dimanche sur une note positive.

A l’issue de cette journée, 257 médailles dont 83 en or ont été décernées. La Chine est toujours en tête avec 17 médailles dont 11 en or. Elle est suivie par le Japon qui totalise 16 avec 9 en or.