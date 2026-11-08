MAROC : PAPA SALIOU SALL HONORÉ À GUERCIF, LE SÉNÉGAL À L’HONNEUR SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

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C’est une nouvelle distinction qui vient rehausser l’image du Sénégal sur la scène sportive internationale. À Guercif, au Maroc, Papa Saliou Sall, président de la Fédération sénégalaise de Randonnée pédestre et Directeur général du Groupe IPG-ISTI, a été honoré par la Fédération Royale Marocaine de Sport pour Tous.

Invité d’honneur de la 2e édition du Festival international des sports et des jeux traditionnels, il a reçu une distinction spéciale en reconnaissance de sa contribution remarquable et de sa participation active au rayonnement de cet événement d’envergure internationale, organisé sous l’égide de la Fédération Mondiale des Sports pour Tous.

Ce festival, devenu un rendez-vous incontournable des acteurs du sport pour tous, a réuni des délégations venues de plusieurs pays, autour des sports traditionnels, des jeux populaires et de la promotion d’une pratique sportive accessible à tous, sans distinction d’âge ni de condition.

La distinction décernée à Papa Saliou Sall témoigne de son engagement constant et de sa vision pour la promotion du sport pour tous, de la randonnée pédestre et des valeurs de bien-être, de santé et de cohésion sociale que véhicule le sport.

Elle vient également saluer le travail de fond mené depuis plusieurs années à la tête de la Fédération sénégalaise de Randonnée pédestre, une fédération qui ne cesse de se structurer, de se développer et de porter haut les couleurs du Sénégal sur la scène africaine et mondiale.

À travers cet honneur, c’est toute la dynamique du sport sénégalais qui est reconnue, mais aussi la qualité des relations qui unissent le Sénégal et le Maroc dans le domaine sportif.

En marge des activités du festival, Papa Saliou Sall a tenu à rencontrer les étudiants sénégalais venus prendre part à cette manifestation. Dans une ambiance conviviale et fraternelle, il a échangé avec eux, les a écoutés et les a encouragés à poursuivre leurs études avec sérieux, tout en restant attachés aux valeurs du sport, de la discipline, de la solidarité et du patriotisme.

Un moment fort, qui illustre son attachement à la jeunesse et à la transmission des valeurs.

Autre moment marquant de ce séjour à Guercif : sa rencontre avec Aziz Bouderbala, ancienne gloire du football marocain et figure emblématique de la génération de Jules François Bocandé. Les deux hommes ont immortalisé cette rencontre par une photo souvenir, symbole d’une amitié sportive historique entre le Sénégal et le Maroc, forgée depuis les grandes heures du football africain.

Au-delà de la distinction personnelle, cette reconnaissance illustre parfaitement la force de la diplomatie sportive comme levier de rapprochement entre les peuples.

Entre Dakar et Rabat, le sport continue de jouer son rôle de pont, autour des valeurs de partage, de fraternité, de solidarité et de coopération internationale.