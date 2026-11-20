Coupe du monde U17 : le Sénégal lance sa campagne face à la Croatie ce vendredi

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Les Lionceaux de la Teranga entament leur parcours à la Coupe du monde U17 Qatar 2026 ce vendredi avec un premier rendez-vous face à la Croatie, pour le compte de la première journée du groupe F. Champions d’Afrique en titre, les Sénégalais ambitionnent de réussir leur entrée en matière et d’affirmer leurs prétentions dans cette compétition.

Sous la conduite de Lamine Sané, les jeunes Sénégalais abordent ce tournoi avec l’envie de prolonger la dynamique positive qui les a conduits au sommet du football africain. Attendus au tournant, les Lionceaux auront à cœur de confirmer leur statut et de démarrer le Mondial sur une note positive.

Portée notamment par son attaquant Ibrahima Dione « Vampire », la sélection sénégalaise mise sur ses qualités offensives et sa solidité collective pour faire la différence. Une victoire dès cette première sortie permettrait aux partenaires de Cheikh Tidiane Thior de se positionner favorablement dans la course à la qualification.

Mais le défi s’annonce loin d’être facile face à la Croatie. La formation européenne constitue un adversaire de taille pour les Sénégalais, qui devront faire preuve de concentration et de maîtrise pour éviter de se faire surprendre.

Les deux équipes se connaissent déjà puisqu’elles s’étaient quittées sur un score nul et vierge (0-0) lors de la précédente édition de la Coupe du monde U17, en 2025. Cette nouvelle confrontation s’annonce donc comme un test important pour les deux sélections, désireuses de prendre un bon départ dans un groupe F qui comprend également Cuba et le Tadjikistan.