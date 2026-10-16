Fiasco du Mondial 2026 : la fédé de foot s’accorde un mois…

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Initialement prévue ce jeudi 15 octobre à Louga, la réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été reportée au 21 novembre prochain. Les Échos justifie ce report par « la nécessité de finaliser certains documents manquants » et « l’absence de pièces essentielles destinées à compléter les rapports d’activités ». Ce délai doit permettre à l’instance fédérale de « ficeler des bilans exhaustifs » avant leur soumission au vote des membres.

Le fiasco du Mondial 2026 au menu

Le bilan de la CAN 2025 au Maroc figure parmi les principaux dossiers à examiner. Après le sacre des Lions, les dirigeants de la FSF devront passer en revue les volets « financier, technique et administratif » de la campagne, notamment la gestion des primes et de la logistique.

La participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, soldée par une élimination en 16e de finale, devrait également susciter de vifs débats. Qualifiée de « véritable désillusion » et de « campagne jugée désastreuse sur le plan sportif comme organisationnel », elle soulève plusieurs questions sur la préparation des Lions, les choix tactiques, l’organisation de la délégation et la répartition des retombées financières de la FIFA.

Les compétitions nationales seront aussi au cœur des échanges. Les débats porteront sur la conformité des infrastructures, le respect des cahiers des charges et les aides financières destinées aux clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et du football amateur. La « lancinante question du paiement tardif des honoraires des arbitres » figure également parmi les points à aborder.

Enfin, la formation des jeunes et le développement du football féminin complètent l’ordre du jour. La FSF devra notamment se pencher sur la structuration des académies et la mise en place de financements durables pour les catégories de jeunes