Reug Reug menace Franc : « Cette fois-ci, je lui donne 30 secondes »

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Après sa récente remise en liberté sous contrôle judiciaire dans l’affaire dite des « billets noirs », le lutteur sénégalais Oumar Kane, alias Reug Reug, effectue un retour remarqué dans le paysage médiatique. Dans un entretien accordé ce mercredi 14 octobre 2026, le champion est revenu sur sa confrontation très attendue contre Franc Ndiago, programmée pour janvier 2027, affichant une confiance inébranlable et un ton particulièrement incisif.

​« C’est un champion, mais il n’a pas les capacités pour me terrasser », a tranché Reug Reug d’emblée à l’endroit de son futur challenger. Le comédien et athlète rappelle avoir déjà pris le dessus sur Franc en lutte simple sans préparation spécifique, estimant qu’un bloc de six mois d’entraînement ne fera qu’accentuer la différence de niveau entre les deux hommes.

​Conscient de l’attente du monde de la lutte, Reug Reug prévient toutefois que l’affiche ne se réduira pas à un simple affrontement physique. « On se connaît, lui et moi. Ce sera un combat tactique, pas seulement une épreuve de force. Je l’attends aussi bien sur la lutte que sur la bagarre », a-t-il affirmé.

​Un ultimatum de 30 secondes et un retour très commenté

​Se disant supérieur aussi bien sur le plan de la technique pure que dans l’art de la frappe, Reug Reug est allé jusqu’à fixer un ultimatum temporel à son adversaire une fois dans l’enceinte du stade.

​« Cette fois-ci, je lui donne 30 secondes. Si je vois qu’il ne fait rien, je passe à l’attaque : je le frappe et je le terrasse », a-t-il averti avec véhémence.

​Cette déclaration percutante survient dans un contexte judiciaire délicat pour le champion, récemment cité dans une procédure de contrefaçon de billets de banque portant sur un montant estimé à 830 millions de francs CFA. Désormais sous contrôle judiciaire, Reug Reug tourne la page judiciaire pour se concentrer exclusivement sur l’arène, où son choc contre Franc s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de la saison 2027.