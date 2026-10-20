Menacé de sanctions par Aziz Ndiaye, Sa Thiès contre-attaque

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Après son absence au face-à-face organisé à Paris ce dimanche 18 octobre 2026, Sa Thiès sort de son silence et répond aux menaces de sanctions brandies par le promoteur Aziz Ndiaye. Le lutteur conteste les accusations de non-respect de ses engagements et estime que les responsabilités doivent être partagées.

Présent à Paris dans le cadre de la promotion de son combat contre Siteu, prévu le 3 janvier 2027, Sa Thiès n’a finalement pas pris part au face-à-face. Une absence qui a provoqué la colère du promoteur Aziz Ndiaye, lequel a annoncé des sanctions sévères à son encontre .

Face à ces menaces, le frère de Balla Gaye 2 a tenu à apporter sa version des faits. Dans une déclaration, il insiste sur le caractère réciproque des engagements contractuels.

« Le respect des engagements doit être réciproque. On ne peut pas reprocher à quelqu’un de ne pas avoir respecté sa parole sans reconnaître au préalable ses propres responsabilités », a-t-il fait savoir.

Le lutteur affirme connaître ses obligations professionnelles, mais refuse d’assumer seul la responsabilité de cette situation. Selon lui, les engagements du promoteur n’ont pas non plus été respectés.

« En tant que professionnel, je connais la valeur de ma parole, de mon image et de mes engagements. Mais le respect d’un accord ne repose pas sur une seule personne. Chaque partie doit assumer sa part de responsabilité. Je n’accepte donc pas qu’on me fasse porter seul la responsabilité d’une situation alors que les engagements du promoteur n’ont pas, eux non plus, été respectés », a ajouté Sa Thiès.