Ismaïla Sarr, Saly Sarr, Sa Thiès… Les grands gagnants des ANPS Awards 2026

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Le football, l’athlétisme et la lutte sénégalaise tiennent leurs nouveaux champions pour la saison 2025-2026. À l’issue du dépouillement des votes des ANPS Awards 2026, organisé ce jeudi 22 octobre, plusieurs figures emblématiques du sport national se sont hissées au sommet de leurs disciplines respectives.

​Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs de Crystal Palace en Angleterre, Ismaïla Sarr décroche le Trophée Jules François Bocandé, récompensant le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l’étranger. L’attaquant des Lions a largement dominé les suffrages en accumulant 164 points, devançant le gardien Édouard Mendy (108 points) et Sadio Mané (103 points).

​Chez les dames, la reine du sport sénégalais se nomme Saly Sarr. L’athlète s’empare du Trophée Amadou Dia Bâ, réservé à la meilleure sportive de l’année, avec un total écrasant de 300 points. Elle devance très nettement Cheikh Thiam, spécialiste de la boxe savate (96 points), et la nageuse Oumy Diop, qui ferme le podium avec 77 points.

​Moustapha Guèye roi de la Ligue 1, Sa Thiès et Ngagne Sène au sommet de la lutte

​Le championnat local de football a également été honoré. Le Trophée Ibrahima Coulibaly, distinguant le meilleur joueur de la Ligue 1 sénégalaise, a été attribué à Moustapha Guèye. Le solide défenseur de Teungueth FC l’emporte avec 136 points, juste devant Abdourahmane Mbodji de Génération Foot (128 points) et Mouhamed Diop d’AJEL de Rufisque (91 points).

​Dans l’arène de la lutte avec frappe, le titre de meilleur lutteur de la saison 2025-2026 revient à Sa Thiès. Le chef de file de l’écurie Double Less décroche le graal grâce à 213 points, s’imposant devant Franc (182 points) et Reug Reug (89 points).

​Enfin, en lutte sans frappe (simple), Ngagne Sène confirme son hégémonie. Le chef de file de l’écurie Kaye Bakh de Rufisque conserve le Trophée Abdourahmane Ndiaye Falang en récoltant 196 points.

Déjà sacré lors de l’édition 2025, le lutteur réalise un doublé consécutif historique.