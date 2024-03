La date d’anniversaire du rappel à dieu de feu Alaaji Babakaar Kebe dit «Njuuga». (El Hadji Babacar Kebe dit «Ndiouga»).

Partager Facebook

Parmi les plus grands hommes d’affaires africains, Njuuga Kebe fut un véritable précurseur et visionnaire dans plusieurs champs économiques du pays, de l’immobilier au secteur touristique, sans oublier l’agriculture et le textile, et relèvera aussi plusieurs activités de la capitale crées avant l’indépendance comme le Comptoir Franco-Suisse spécialisé dans l’horlogerie et la Clinique Hubert.

Il fut aussi un un véritable soutien pour nombreux entrepreneurs sénégalais qui n’arrivaient pas à trouver facilement des financements pour lancer leurs activités.

Au-delà de son succès dans les activités économiques, on se souviens de son grand engagement religieux, et de son dévouement pour la ville de sainte Tuubaa, dans la quelle il réalisa nombreuses infrastructures.

Le 14 mars 1991 était rappelé à Dieu Alaaji Jiili Mbay, et sept ans après, le 14 mars 1998, son frère Sëriñ Sam Mbay.

Le premier, entrepreneur milliardaire, fut un véritable philanthrope et bâtisseur. Il dota sa ville Louga de nombreuses infrastructures et y construisit de nombreux immeubles et un immense palais, demeure la plus luxueuse du pays. Il finança aussi plusieurs projets dans la ville de Touba comme la bibliothèque, la maison des hôtes et le nouveau cimetière.

Sëriñ Sam Mbay, son frère, fut un des plus grands érudits musulmans de son époque: enseignant, directeur du collège d’enseignement Franco-Arabe de Dakar, traducteur de nombreux écrits en langue arabe dont plusieurs Khassaides de Sëriñ Tuubaa, et aussi un très grand conférencier qui a participé à la formation spirituelle de plaisirs générations de sénégalais et est écouté encore aujourd’hui.

Une monographie sur le parcours de Jiili Mbay écrite par Mansour Gaye et intitulée «El Hadji Djily Mbaye la saga d’un sage milliardaire» a été publié en 2018 chez Africana.

Sur la vie et l’œuvre de Sëriñ Sam Mbay est paru en 2022 chez l’Harmattan Sénégal l’ouvrage de Mamadou Gaye, intitulé «Serigne Saam Mbaye, parcours d’un mujahid (combattant de la foi) ou la biographie d’un mujaddid (rénovateur)».