La Polio n’existe plus en Afrique

Le “polio sauvage”, plus connu sous le nom de polio, est officiellement éradiquée du continent africain. L’annonce a été confirmée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ce mardi après-midi lors d’une réunion en visioconférence à 17h (heure française). On comptait parmi les participants le directeur général de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa directrice régionale pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, les milliardaires et philanthropes nigérian Aliko Dangote et américain Bill Gates. La nouvelle survient quatre ans après l’apparition des derniers cas dans le Nord-Est du Nigeria. “Aujourd’hui, les membres de la Commission de certification pour la région Afrique (ARCC) – organisme de certification de l’OMS – déclare que la transmission du poliovirus sauvage a été interrompue” en Afrique, a affirmé sa présidente Dr Rose Leke. “Grâce aux efforts déployés par les gouvernements, le personnel soignant et les communautés, plus de 1,8 million d’enfants ont été sauvés” de cette maladie, se réjouit l’OMS. Mais quelle est réellement cette maladie ? Où sévit-elle encore dans le monde ? Et peut-on imaginer une éradication mondiale ?