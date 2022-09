Le prince Charles devient roi

La souveraine avait été placée sous surveillance médicale dans sa résidence de Balmoral, en Ecosse, plus tôt dans la journée.

La reine Elizabeth II s’est éteinte « paisiblement » dans son château de Balmoral, jeudi, a annoncé Buckingham Palace. Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine d’Angleterre s’étaient déjà préoccupés par l’état de santé de la souveraine âgée de 96 ans. Les quatre enfants de la reine, dont Charles, l’héritier de la couronne, ainsi que ses petits-fils William et Harry, étaient à son chevet.

Le Prince Charles devient automatiquement roi.

Son fils aîné Charles, prince de Galles, va lui succéder à l’âge de 73 ans. Mais l’avenir de la monarchie s’annonce plus compliqué avec Charles, à la popularité bien plus faible. Les Britanniques lui préfèrent le prince William, désormais héritier de la couronne, et son épouse Kate.