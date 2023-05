La voiture de Zator Mbaye calcinée après celle de Cheikh Bara Ndiaye

L’ancien député Zator Mbaye a été victime d’une attaque hier soir aux environs de 3h. Sa voiture a été calcinée.

Zator Mbaye confirme: « l’information est bien avérée. Des gens malintentionnés ont brûlé ma voiture. Le moteur est complètement détruit. Mais la police scientifique est arrivée et a fait des prélèvements. L’enquête suit son cours… »

Le responsable politique de l’Alliance des forces de progrès interpellé sur les auteurs qui pourraient lui vouloir du mal jusqu’à griller sa voiture, a pensé à ceux qui ont souvent menacé d’attaquer les domiciles de certains acteurs politiques, notamment ceux de la majorité présidentielle.

« Ce sont sûrement ces gens qui ont l’habitude de faire ce genre d’acte. Je suis un acteur politique. Mais on attend les résultats de l’enquête ».

Le dernier message de Zator Mbaye à ce sujet est de rester droit dans ses bottes et de continuer à faire son travail sereinement en tant qu’acteur politique : « Je garde la sérénité et le calme. Le Sénégal ne s’arrêtera pas demain ni après demain. On a tout vu dans ce pays. Il faut que les gens arrêtent de se faire peur, cela n’a pas de sens », a martelé l’ancien candidat à la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur.