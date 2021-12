« L’AGRICULTURE, UN ECHEC TOTAL » Moussa Baldé répond à Abdoul Mbaye

«L’agriculture est un échec total, parce qu’on ne s’en occupe pas. » Cette sortie d’Abdoul Mbaye n’a pas plu au ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé, qui dément l’ex Pm. La preuve par les chiffres !

« La bonne information est que le budget consacré à l’agriculture est passé de 132 580 349 000 FCFA en 2013 à 170 915 801 689 FCFA en 2021, soit une augmentation de plus de 38 milliards en l’espace de neuf ans », précise d’emblée le ministre de l’Agriculture. Moussa Baldé ajoute que ce budget n’a jamais baissé depuis l’accession du Président Macky Sall à la magistrature suprême. « Cette hausse du budget a permis, entre 2014 et 2021, dans le cadre du premier Plan d’Actions prioritaire du PSE, de mettre à la disposition des agriculteurs environ 2000 tracteurs, une centaine de moissonneuses batteuses, des milliers de petits équipements ».

« Le prix de l’arachide est passé de 190 FCFA à un prix plancher de 250 FCFA, soit une hausse de plus de 32%. Jamais un président de la République n’a autant investi dans le secteur agricole depuis notre accession à la souveraineté internationale », recadre-t-il.

Baldé signale que le secteur agricole a fait éviter une récession au Sénégal au plus fort de la crise due à la pandémie de covid-19. «Nier les progrès de l’agriculture signifie remettre en cause la neutralité et la compétence des experts du FMI et de la Banque mondiale qui suivent de très près notre économie et valident son taux de croissance. »

M. Abdoul Mbaye semble tout ignorer de l’agriculture sénégalaise, et on peut valablement émettre de sérieuses réserves sur sa bonne foi. En effet, comment peut-il avancer que le Sénégal a abandonné les semences certifiées au profit de semences sélectionnées, s’interroge le ministre, accusant Abdoul l Mbaye d’avancer de faux chiffres.

« En 2020, le Sénégal a connu le meilleur hivernage depuis les années 1950. Ce don de Dieu doublé d’un effort budgétaire sans précédent nous a valu une production arachidière estimée à 1 797 486 tonnes. »

« Avec un prix plancher historique de 250 frs le kg coque ; nous avons eu la collecte la plus enrichissante pour les producteurs du Sénégal. En effet, 718.000 tonnes ont été collectées réparties entre les huiliers, les semenciers et les exportateurs. On peut vérifier avec les services des douanes que c’est bien 513 952 tonnes qui ont été exportées et non 200000 tonnes, comme il l’a annoncé dans son entretien. Cette collecte officielle représente environ 40% de la production ; est conforme aux statistiques de collectes des 20 dernières années et a rapporté au moins 216 milliards de FCFA aux producteurs », liste-t-il.

« Le reste de la production est réparti entre l’autoconsommation (25%), les réserves personnelles en semences des producteurs (20%) et les pertes postes récoltes (15%)», conclut-il, non sans qualifier Abdoul Mbaye de nihiliste.