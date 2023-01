L’appel d’El Hadji Malick Guèye, Conseiller spécialdu Président Macky, à Sonko et Cie

Le meeting convoqué par le Pastef à Keur Massar est une pure provocation pour El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué. Sur ce,le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall invite Ousmane Sonko et ses camarades à revenir à la raison: »Ce meeting est illégitime et ne doit pas avoir lieu dans ce contexte. Tout le monde sait que celui qui va le présider, en l’occurrence, Ousmane Sonko a maille à partir avec la justice au sujet des accusations de viol sur la jeune dame Adji Sarr. Qu’il s’emploie à se tirer d’affaire au lieu de chercher à provoquer l’Etat. J’invite, sur ce, nos forces de l’ordre et de défense à rester debout pour veiller à la tranquillité des citoyens », a dit l’ancien député libéral qui ,de lancer à l’endroit de la jeunesse: » Que la brave jeunesse sénégalaise ne se laisse pas manipuler par Sonko. Je l’invite à ne pas accepter la chair à canon de cet homme-là. Le Président Macky, lui, il est dans une dynamique de mener le Sénégal vers l’émergence. La preuve: partout dans Dakar et à l’intérieur du pays, les chantiers se font visibles. Ne nous laissons pas distraire que Ousmane Sonko, ce vrai prophète de la violence », tonne El Hadji Malick Guèye.

Articles similaires