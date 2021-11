L’association des manager en session de formation en développement personnel

Moustapha Ndiaye secrétaire général de l’association des managers et agents d’artiste du Sénégal : Actuellement nous déroulons une formation en développement personnel pour les managers de l’association accès sur les compétences.

Nous démarrons avec un premier groupe aujourd’hui en développement personnel et demain un autre jour commencera sur trois jours encore, une formation qui se fera sur 8 régions (Ziguinchor, Saint-Louis, Diourbel, Louga…) .

Après le développement personnel il y aura des formations sur l’infographie, les créations visuels et les logiciels adaptés et aussi l’audiovisuel. L’objectif n’est pas de faire d’eux des infographes de métier ou des vidéographes mais plutôt qu’ils comprennent comment ça marche, quels sont les points importants. Au-delà de cette formation, il y aura l’écriture et la gestion de projet qui débutera plus tard. Ces modules vont être développés et la formation va se terminer d’ici fin Décembre.

Pour ce qui est des attentes, nous voulons que le maximum de managers de l’association bénéficient de ces programmes, d’ailleurs c’est l’une de nos principales préoccupations, l’offre de formation régulière et permanente. Avec notre partenaire, le 3 FPT, ils nous ont offert cette opportunité de d’offrir ces séances de formations et je pense que l’objectif sera atteint.

Toutefois, les programmes et les objectifs restent les même : renforcer les capacités et les objectifs, faire en sorte que l’association ait une meilleure position socio-culturel tout en participant au développement socio-économique de la culture, que les artistes soient mieux accompagner, outiller les managers pour qu’ils soient apte à gérer la gestion de carrière de leurs artistes.

Anna Thiaw