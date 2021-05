Scrabble: Le Champion d’Afrique Blitz connu ce mercredi

Scrabble: Le nom du successeur d’Arona Gaye au titre de Champion d’Afrique de Blitz, édition 2021, sera connu ce mercredi, à Magic Land, au terme des 2 dernières parties sur 4 à disputer.

Le Sénégal conservera-t-il son titre de Champion d’Afrique en Blitz remporté en 2019 à Brazzaville, au Congo, par Arona Gaye ? une question à laquelle les Lions du scrabble devront répondre, ce mercredi, à Magic land, face à leurs frères africains, mais sans leur tenant du titre, Arona gaye, qui s’est retiré de ces ChampAs, pour convenances personnelles, estimant ne pas être suffisamment préparé.

Après les deux premières parties (1 et 2) disputées hier mardi, les scrabbleurs, encore en course pour le titre de l’édition 2021, devront batailler ferme lors des deux dernières (3 et 4), prévues aujourd’hui, pour espérer monter sur le podium.

En présence du ministre des Sports, Matar Ba, la 5ème édition des Championnats d’Afri­que de scrabble a officiellement démarré hier au Magic Land, avec les épreuves élite et classique. L’adjudant Babacar Mben­gue est le scrabbleur sénégalais qui s’est le mieux illustré en élite en se classant 3e et 9 points du cap derrière un Béninois et un Ivoirien qui sont premiers exæquo, selon Jean Dièye, Directeur technique de la Fédération sénégalaise.

Parlant de l’épreuve classique avec 6 rounds, le Dtn de noter un record de participants avec 94 scrabbleurs à tel point il a été demandé à certains participants sénégalais de laisser la place aux étrangers, à en croire toujours le Dtn dont l’objectif est de voir le Sénégal conserver son titre de champion d’Afrique remporté lors de l’avant-dernière édition au Togo.

Le Sénégal attend beaucoup de l’adjudant Babacar Mben­gue pour mener cette équipe sénégalaise amputée de ses ténors comme Ndongo Samba Sylla, Matar Sylla et surtout Arona Gaye qui, à cause de la pandémie du Covid-19, n’ont pu s’entraîner comme il se doit, déplore Jean Dièye qui reconnaît que sera extrêmement serré pour le Sénégal parce que les autres se sont bien préparés.

Le président de la Fédé­ration, Malick Ndiaye, a remercié le ministre des Sports qui a donné son feu vert plus une subvention de 10 millions Cfa.