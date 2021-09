Le gérant de La Palmeraie arrêté

Le gérant de la Résidence La Palmeraie villa a été placé en garde à vue, par la police, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. Le couple Tavarez et leur enfant d’un an qui étaient venus de Saint-Louis ont été morts calcinés, dans un incnedie durant leur sommeil. D’après l’enquête, le feu serait parti d’un court-circuit dû à une négligence. Le gérant avait loué clandestinement la maison sans informer les propriétaires.

Articles similaires