Le maire de Richard Toll, Amadou Becaye Diop est décédé, ce dimanche, des suites de la Covid-19.

« J’ai, ces trois derniers jours, effectué des tests au coronavirus qui se sont révélés positifs. Je suis à « Dalal Jaam » et je suis bien traité. Je suis sous assistance respiratoire et on m’a interdit de parler. Mais au vu de tous les appels j’ai préféré faire ce message », a confié le maire à son équipe municipal.