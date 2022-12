Le marabout auquel aurait fait appel ¨Pogba est un Sénégalais

Depuis août dernier, Paul Pogba est au cœur d’une sombre histoire de famille. Son frère, Mathias, placé en détention provisoire depuis le 17 septembre, a fait de surprenantes révélations à travers des vidéos accablant Paul Pogba et déchirant une famille toute entière : « tout le monde a le droit de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s’il (Paul Pogba) mérite vraiment l’admiration, le respect et l’amour du public, » avait-il argumenté dans sa première vidéo publiée sur TikTok. A la suite de cette publication, le milieu de terrain de la Juventus FC a dénoncé des tentatives d’extorsion de fonds. Dans cette histoire, Paul Pogba a confié aux enquêteurs de l’office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) que le chantage avait démarré fin mars lorsque plusieurs personnes l’ont séquestré dans un appartement en Seine-et-Marne. Dans cette affaire, plusieurs protagonistes dont des amis d’enfance et un certain marabout qui aurait, à sa demande, jeté un sort à Kylian Mbappé, ce que Paul Pogba a démenti.