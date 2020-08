Le marché Kermel bientôt rasé

Après Sandaga, les autorités ont promis de raser complètement le marché Kermel. Situé dans la ville de Dakar en plein coeur du quartier historique du Plateau, le marché Kermel est un joyau sénégalais datant de l’époque coloniale. Construit en 1860, le marché est fait d’une jolie halle ronde en fer forgé et en briques d’inspiration arabique.

Le marché Kermel a su conservé son charme notamment grâce à son architecture et à ses mille et une couleurs. Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1978.

En 1993, le marché est victime d’un incendie d’une rare violence et réduit en cendre. Après trois ans d’inactivité, le Fond Européen de Développement et la Coopération Luxembourgeoise financent conjointement les travaux de reconstruction du marché.