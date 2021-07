Le PDS offre 2 millions à des femmes à Diamaguene

La section PDS Diamaguene Sicap Mbao distribue plus de 2 millions de francs pour soutenir des projets de développement portés par des femmes de la commun.

Ainsi que Maître Abdoulaye Wade et notre leader politique Karim Wade nous l’on toujours enseigné: faire de la politique, c’est chercher avant tout à soulager les populations par des actions ou des réalisations concrètes.

C’est la raison pour laquelle la Section PDS à Diamaguene Sicap Mbao sous la férule du professeur Makhoudia DIOUF continue à allouer des subventions aux femmes de notre commune pour leur permettre de lancer des projets de développement en toute autonomie. Depuis le début de l’année, nous avons déjà distribué plus de 2 millions de francs CFA répartis entre 11 groupements de femmes dans toute la commune. Et ce n’est pas fini: ce weekend, une délégation de la section PDS a distribué une financement de 300000 francs CFA à deux groupements de femmes aux Quartiers Fass Mbao et Sam Sam.

La délégation était composée de Fatou Mané, Modou Tine, Malaw Beye, Babacar Ndiaye, Djiby Diakité, Aïda Diouf. Au nom de PDS, du Président Abdoulaye Wade et de notre leader politique Karim Wade, nous réitérons nos encouragement aux deux présidentes Mme Bouya NDIAYE de Fass Mbao et Mme Sall de Sam Sam, ainsi à leurs équipes pour la réussite de leurs projets respectifs de développement après qu’elles ont reçu leur financement.