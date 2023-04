Le plan Korité du ramassage des ordures

Avec la fête de Korité, il est prévu un important dispositif de ramassage des ordures à travers une opération de collecte spécifique développée pour l’occasion. La Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a annoncé un dispositif de collecte et d’évacuation des déchets spécifiques à la fête, avec une mobilisation des agents. Ce personnel aura pour mission d’assurer le service de nettoiement et de balayage. La société compte aussi mettre à profit les brigades de proximité pour pallier les anomalies dans la collecte des ordures.

Le dispositif de collecte se fonde aussi sur le maintien du système de collecte nocturne des déchets et la densification du dispositif du mobilier urbain. Le mobilier urbain étant composé des points de regroupement normalisé, des points propres et des bacs de rue. En outre, la Sonaged a émis des consignes pour les populations pour une réussite de l’opération. Il leur est demandé de «mettre les déchets dans des sacs ou des poubelles pour éviter les dépôts au sol ou dans les caniveaux». Les populations doivent aussi utiliser les réceptacles disponibles et signaler toute défaillance dans la collecte.