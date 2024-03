Le portrait du jour : Lycée Djignabo de Ziguinchor

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lycée Djignabo de Ziguinchor, qui doit son nom au grand résistant casamançais originaire de Séléki, tué par l’armée coloniale le 17 mai 1906.

Publicités

Crée en 1957 pour abriter un cours normal, l’établissement est devenu d’enseignement général par la suite, et puis finalement seulement un lycée de second cycle. Le dernier proviseur français a été Christian Roche, qui a écrit un thèse de doctorat sur l’histoire de Casamance entre 1850 et 1920, et le premier sénégalais Fadel Dia, écrivain auteur de nombreuses publications.

Pendant longtemps seul établissement public secondaire en Casamance, aujourd’hui c’est un des plus grands lycées du Sénégal.