Le Real en finale après un match dingue ! C'était irrationnel au Santiago Bernabeu ! Le Real Madrid était mené 1-0 jusqu'à la 89′, et sur le point de dire adieu à la Ligue des Champions. Sauf qu'il ne faut jamais enterrer les Madrilènes, qui par le biais de Rodrygo à deux reprises, ont renversé ce match en l'espace de deux minutes pour l'emporter 2-1 et amener ce match en prolongations. Et les hommes de Guardiola ont continué à sombrer, concédant un penalty à la 95′, sur une faute de Ruben Dias, transformé par l'inévitable Karim Benzema. Une nouvelle soirée d'histoire pour le Real Madrid qui affrontera Liverpool le 28 mai au Stade de France.

