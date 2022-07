Législatives à Linguère: «Fotdé Fulbé » et le député Aissatou Ba contre BBY

Le divorce est désormais consommé entre Samba Ndiobéne Ka, ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale et les peuls du Djoloff et ceux de la diaspora réunis autour du mouvement Fotdé Fulbé dirigé par Thierno Ka. En effet, ces militants ont définitivement tourné le dos à M. Ka à quelques jours des législatives.

Le leader de Fotdé a tenu aussi à apporter un démenti sur la rumeur qui laisse croire qu’ils se sont réconciliés avec Benno Bokk Yakaar. Thierno Ka, président du mouvement Fotdé Fulbé du département de Linguère, laisse entendre à qui veut que le post d’un journaliste relatif à la dislocation du mouvement est un faux : « On était en pleine caravane dans la commune de Thiargny avec l’honorable député Aïssata Ba, j’ai été surpris de découvrir un post relatif à la dislocation de notre mouvement, c’est pourquoi je tenais à démentir cette information.

Le président du mouvement que je suis, a été bel et bien reçu avec quelques membres par le ministre Samba Ndiobéne Ka, sur demande d’un ami commun, un célèbre commerçant de Dahra Djoloff et le ministre a essayé de marchander ma conviction en me demandant de renoncer au mouvement et de rejoindre la coalition Benno. Vaine tentative car il s’est heurté au refus catégorique des membres du mouvement qui voient en cette proposition un manque de respect notoire car boycotter la liste Yewwi-Wallu et Aïssata Ba reviendrait à renoncer à leur appartenance à cette belle communauté qui a été tout bonnement zappée par Benno », a-t-il dit, avant d’ajouter qu’un compte rendu fidèle a été aussitôt fait pour en informer tous les membres. « Sentant de plus en plus l’échec venir, Benno verse dans la manipulation et la désinformation pour casser la dynamique d’adhésion extraordinaire à notre mouvement.

Mais qu’ils sachent que c’est peine perdue car le mensonge peut faire le tour des toits en un laps de temps mais sa vie ne dure pas. Nous demandons aux membres et sympathisants du mouvement Fotdé Fulbé d’accorder peu de crédit à de pareils propos car les priorités sont ailleurs », a laissé entendre Thierno Ka, selon qui, le ministre fait tout son possible pour dissoudre le Fotdé. « Ce Fotdé là ce n’est pas un ministre qui peut le détruire, ce n’est pas un Président de la République qui peut le détruire, ce Fotdé est déjà bien assis. Et pourtant au début, ils disaient que ce Fotdé n’est là que pour nous divertir avec des jeunes, ensuite ils ont dit partout qu’ils allaient le dissoudre, juste leur dire qu’ils sont trop petits pour le faire.

Le mouvement Fotdé Fulbé va continuer dans sa logique de soutenir Aïssata Ba. On les met en garde, s’ils continuent, on va se réunir d’urgence pour quitter définitivement Benno Bokk Yakaar. Mais ce qu’il y a à retenir, c’est que pour les élections de dimanche prochain, nous allons voter Yewwi Askan Wi », a conclu Thierno Ka.