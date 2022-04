Législatives 2022: La Task Force de Wade

Tout en critiquant le processus électoral notamment le parrainage, le fichier électoral, le PDS s’est lancé dans la préparation des législatives de juillet.

C’est ainsi que le secrétaire général national de ce parti, Me Abdoulaye Wade, a mis en place hier un Directoire national de campagne pour les législatives. C’est Me Wade lui-même qui préside le Directoire national. En cas d’absence, il est suppléé par un Directeur de campagne qui préside les réunions.

Le Pape du Sopi a porté son choix sur Mamadou Lamine Thiam nommé Directeur de campagne. Ce dernier est assisté de Mme Rokhaya Diouf et du « frère » Abdoulaye Racine Kane. Le directoire de campagne est composé des maires nouvellement élus, de Présidents de Conseil départemental nouvellement élus, des députés en fonction, des membres du Secrétariat national, des Responsables des structures du Parti et des mouvements de soutien et des délégués régionaux désignés.

La structuration du PDS en perspective de législatives. Me Wade a aussi mis en place une Commission en charge des investitures sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora. Elle est dirigée par le Directeur de campagne Mamadou Lamine Thiam avec comme adjoint Daouda Niang, ancien maire de Rufisque, et comme rapporteur Saliou Dieng. Pour ce qui est de la Commission en charge du Processus électoral, elle est dirigée par Dr Cheikh Dieng avec des vice-présidents comme Woraye Sarr, Pape Saer Guèye, Dib Thiaré et Franck Dady Diatta.

Maguette Sy et Rama Sy Cissokho sont Rapporteur et Rapporteur adjoint. Pour la Commission Communication, Me Wade a porté son choix sur le saint-louisien Mayoro Faye avec comme vice-présidents Khadim Guèye, Nafissatou Diallo, Tafsir Thioye, Marie Ba, Abdou Thiam, Fa Mbaye Ndoye. Le rapporteur et son adjoint sont Lamine Ba et Hawa Abdoul Ba.

Me Wade a aussi pensé à la gestion des conflits et des alliances électorales. La Commission chargé des conflits sera pilotée par l’expérimenté Doudou Wade. L’ancien président du groupe parlementaire libéral à l’Assemblée nationale est secondé par Meissa Sall, Lamine Faty et Kansoubaly Ndiaye. La Commission des alliances est présidée par Mayoro Faye assisté de Ndiaga Niang, Toussaint Manga, Ndèye Khady Dièye.