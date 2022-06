Législatives 2022: Le mandataire de Wallu Sénégal ne comprend pas l’arrêté du ministre

Venu déposer un recours pour exiger l’irrecevabilité de la liste de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), le mandataire de la Grande coalition Wallu Sénégal demande l’irrecevabilité de la liste de Bby et dénonce une injustice. Il dit avoir du mal à comprendre l’arrêté du ministre Antoine Diom.

« Vous savez que le ministre de l’Intérieur a sorti un arrêté publiant les listes et déclarant certaines listes irrecevables, notamment la liste de Yewwi dans sa partie titulaire et la liste de Bby dans sa partie des suppléants. Nous nous avons estimé que ce qui a été fait n’est pas juste. D’abord par rapport à la recevabilité de la liste de Bby à cause de son surplus de parrainage. Nous insistons sur ce fait. La loi a été très claire », a indiqué le mandataire de la coalition Wallu Sénégal.

Pour le mandataire de Wallu Sénégal, « au vue de ce qui a été déclaré, la liste de Bby ne doit pas participer à ces élections parce qu’ils ont déjà un surplus de parrains ».

M. Thiam dit ne pas comprendre comment l’on peut dissocier les listes alors que le scrutin proportionnel est composé de deux listes, une liste des titulaires et une liste des suppléants. « Quand on dépose des listes, vous savez bien que si on n’a pas la liste des suppléants et des titulaires c’est irrecevable. Donc on ne peut pas comprendre que la liste Bby ne soit pas déclarée irrecevable dans sa liste proportionnelle », a-t-il soutenu.