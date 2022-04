Législatives 2022: Pluie de parrainage chez Me Malick Sall et Kankou Thiam avec 19 000 et 50 012 Signatures

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Me Malick Sall a remis son deuxième lot de parrainage. La cérémonie de remise a été organisé au niveau du Siege de l’APR, sis à Ouakam. Juste préciser que la collecte est effectué sur l’ensemble du territoire, en vue des Elections Législatives du 31 juillet 2022. Me Malick Sall a remis à la coordonnatrice nationale du pôle parrainage de Benno Bokk Yaakaar, Aminata Touré un second lot de 19000 parrainages. De l’autre côté Adja Kankou Thiam Ndao présidente du mouvement « Andak marième Jappo liguey » a procédé le même sillage avec 50012 doses de parrainages pour le moment.

A moins trois mois des élections législatives, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Me Malick Sall a profité dans le calme en donnant à Aminata Touré un second lot de 19000 parrainages , raparti entre les départements de suit Matam 10840, Kanel 860 , Dakar 2340, Saint-Louis 60, Mbour 150 , Joal, 150, Kaolack 50 , Thiès 1770 , Ziguinchor 130, Tambacounda 550 et enfin département Diourbel 1890 parrainages.

« Mes équipes sont sur le terrain dans tout le pays et j’espère avoir le plaisir Madame la première ministre dans une semaine revenir avec le reste de parrainage et je pense qu’il sera beaucoup plus volumineux que celui-ci », a déclaré le Ministre de la Justice Me Malick Sall.

Pour rappel , Me Malick Sall avait remis un premier lot de 1500 parrainages à titre personnel comme le président de la République avait demandé à chaque Ministre.

Pour la présidente du mouvement « Andak Marième Jappo liguey » et responsable politique de Dakar Plateau, Adja Kankou Thiam Ndao , « And Marième Jappo liguey », a été crée en 2017 connu auparavant sous la bannière de « andak Marième falate Macky » après la réélection du Président de la République Macky Sall nous avons jugé nécessaire de renouveler le nom qui signifie s’unir et travailler. Ce qui va nous permettre de rencontrer et de réunir la plupart des femmes qui s’activent dans le développement et qui veulent travailler pour apporter pierre dans l’édifice de ce pays.

Pour le parrainage du moment que nous sommes un mouvement de soutien avec des membres partout dans le monde, nous avons remis à madame Aminata Touré 50012 fiches de parrainages pour le moment dont 1032 ont été collecté dans notre commune à Dakar Plateau .

A l’en croire. Son défi c’est de servi son pays et d’aider les femmes. D’ailleurs, on m’a donné le fond national de crédit pour les femmes qui sont sous la tutelle du ministère de la femme, du genre et de la protection des enfants. « En ce moment les demandes que nous avons sont supérieures à l’offre. Mon défis majeure c’est de pouvoir contribuer au développement des communes, du pays et afin d’aider les femmes à se développer », conclut-elle.

DJANGA DIA