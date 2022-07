Législatives 2022 : Pourquoi Macky Sall craint Ousmane Sonko ?

Nous voici arriver au dernier virage pour les élections législatives du 31 juillet 2022. A quatre jours de ces joutes électorales, c’est le coude à coude entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Ces deux coalitions ont le même objectif, avoir la majorité à l’Assemblée nationale. Désormais la mouvance présidentielle redoute le pire et aurait déjà pris les devants face au cauchemar qui risque d’arriver si Macky Sall perd sa majorité à l’hémicycle.

Yewwi Askan Wi fait tout son possible pour imposer une cohabitation à la mouvance présidentielle. Pour cela, les camarades du leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) activent tous les leviers dont ils disposent. La question de l’homosexualité est remise sur la table pour discréditer Benno aux yeux des familles religieuses. Les autres membres de l’opposition sont taxés de corrompus par Yewwi pour pouvoir avoir le plus grand nombre de députés.

D’ailleurs au sein de la mouvance présidentielle, tout le monde est conscient de cette réalité. « Si les députés (de l’opposition) veulent bloquer le gouvernement, le président (de la République) va dissoudre l’Assemblée nationale. C’est la Constitution qui le permet », avait déclaré laconiquement le ministre Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau et tête de liste départementale de Benno à Dakar. Alors pour parer au scénario cauchemardesque d’une cohabitation, le chef de l’Etat a mouillé le maillot. Le locataire du Palais a sorti le portefeuille car ces joutes électorales.

En faisant des autres coalitions de l’opposition des adversaires, Ousmane Sonko donne à Benno Bokk Yakaar une once d’espoir pour se relever. Cette diversion au sein de l’opposition est une brèche que Mimi Touré et ses camarades peuvent exploiter pour arriver à garder leur majorité. Attention ! La tâche est loin d’être facile comme ils le pensent. Yewwi fera tout pour bouffer Benno et renforcer le leader de Pastef pour 2024.