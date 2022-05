Législatives à Kaolack : Pape Ibrahima Ndiaye rejoint le camp de Pape Demba Bitèye

L’unité tant demandée par son excellence le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall, ignorée par certains vient d’être matérialisée par le Directeur Général de la SENELEC. Il a fait appel à toutes les forces vives de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yaakaar autour de l’essentiel et à enterrer définitivement la hache de guerre . Pour sortir victorieux de ces prochaines élections législatives, il y a l’impératif pour nous de fumer le calumet de la paix. Nous,

Les populations de Sibassor, saluons son engagement, sa souplesse et sa détermination car étant les seuls moyens de lever les incompréhensions et autres frustrations. Lorsqu’on s’est senti écarté et sans interlocuteur, M. Papa Demba Bitèye, en vrai massificateur, a jugé nécessaire de remobiliser tous les acteurs pour la victoire du camp présidentiel. Aujourd’hui, nous sommes engagés vers un objectif commune grâce à lui. Nous étions candidats aux dernières élections avec 33% avec de nombreux conseillers et, depuis, le DG de la SENELEC reste le seul responsable local à nous approcher. Mention également à M. Khalifa Wade de nous avoir faciliter cette tâche. Votre engagement pour le triomphe du Président Macky et derrière le DG Bitèye ne fait l’ombre d’aucun doute.