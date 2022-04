Législatives: La reconquête de Dakar, une obsession pour la majorité

Les législatives approchent à grands pas. Les états-majors politiques sont actuellement préoccupés à recueillir des parrains pour se conformer à la loi sans pour autant perdre de vue le fait d’anticiper la campagne électorale, les manœuvres politiques pour maximiser leurs chances de gagner. Et dans cette dynamique, Dakar se replace au cours des batailles. La capitale fait rêver notamment la majorité qui l’avait perdue aux dernières locales. La reconquête de Dakar est au centre des préoccupations de Macky et de ses ouailles.

Les manœuvres se multiplient pour atteindre cet objectif. Et Macky compte énormément sur les Maires, ces leaders locaux qui ont un certain ancrage au sein des populations. Du coup, les stratégies de débauchage de ces derniers sont activement mises en œuvre afin de réussir à renverser le rapport de force. Une action observée également dans d’autres localités du pays. Des négociations et tractations sont en cours et des opérations de charme visent tous les Maires notamment ceux qui sont estimés les plus irréductibles.

La bataille de Dakar est ainsi prolongée dans la perspective des législatives pour lesquelles la liste majoritaire a été corsée par l’augmentation du nombre de députés qui y sont inscrits. Toutefois, si la transhumance a fait ses preuves au Sénégal, il n’en reste pas moins vrai que Dakar a des spécificités qui font qu’il sera toujours de plus en plus difficile pour un pouvoir en exercice d’y gagner des élections. Dakar, c’est le Sénégal en miniature. C’est la concentration d’une bonne partie de l’élite du pays et d’une population qui a un esprit critique très développé. Il s’y ajoute qu’un leader, Khalifa Sall et ses proches y sont encore très appréciés malgré le procès et la condamnation contre lui.

Comme pour Touba, Dakar reste sans doute un lieu de faiblesse de mobilisation électorale pour la majorité. Pis, un passé récent a démontré que l’enrôlement du Maire ne garantissait pas forcément l’adhésion en masse de ses administrés. Les Maires qui avaient rallié la majorité avant les locales avaient été désavoués et battus dans leurs localités. Mais, malgré ces handicaps majeurs, la majorité entend reconquérir Dakar notamment lors des prochaines législatives. Elle fait de cette préoccupation, un objectif majeur.

La tâche sera d’autant plus difficile que le vote hostile des dakarois est souvent la sanction de politiques économiques et sociales impopulaires dans un contexte de hausse du prix des denrées, du loyer, de chômage des jeunes, etc. Et nous avons bien peur que les infrastructures qui ne manquent pas ne vont pas suffire à faire changer d’avis la majorité des électeurs de Dakar. Mais, c’est un travail qui est à la portée des états-majors politiques. Il leur appartient de faire le travail nécessaire pour convaincre. Mais ils doivent surtout éviter le maximum possible de se disperser avec les listes parallèles pour ce qui concerne Benno et le refus d’unité dans les rangs pour ce qui est de l’opposition.

Assane Samb