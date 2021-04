L’employabilité des jeunes: Un expert en Marketing Management dévoile la responsabilité des parents

L’insertion des jeunes diplômés au Sénégal est un des thèmes majeurs de la politique déclinée par l’Etat en matière d’emploi. Elle constitue aussi une très grande préoccupation pour les pouvoirs publics et la société de façon globale. Cette frange de la jeunesse devient de plus en plus nombreuse et est souvent confrontée aux dures réalités du marché du travail. Sur ce problème, Mouhamed Moudjtaba Kane, Expert International en Marketing Management situe la responsabilité des parents. En effet, il explique que dés fois, les parents qui devraient laisser l’enfant libre champ, font le contraire, c’est a dire qu’ils exercent une pression sur le jeune qui pouvait dés le bas s’orienter vers sa passion.

Ce problème est plus visible en Afrique, où les traditions et coutumes ne donnent pas une liberté totale à l’enfant devant les parents et grandes personnes. Suivez la réaction de l’expert sur la question du taux de chômage.