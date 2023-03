L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient troublé par l’expansion des colonies israéliennes

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité mercredi, l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient s’est dit profondément troublé par la poursuite de l’expansion des colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé.

Le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, qui s’exprimait par visioconférence, a notamment cité l’autorisation récente de neuf avant-postes illégaux, la construction de plus de 7.000 logements dans les colonies et l’avancement potentiel des colonies dans la zone E1 qui est cruciale pour la contiguïté d’un futur État palestinien.

Réitérant que les colonies de peuplement israéliennes n’ont « aucune valeur juridique » et constituent une violation flagrante du droit international et des résolutions de l’ONU, il a appelé le gouvernement israélien à cesser immédiatement ces activités ainsi que les démolitions et saisies de structures palestiniennes.

Augmentation de la violence

Le Coordonnateur spécial a constaté qu’en dépit des appels au calme, la violence quotidienne a considérablement augmenté au cours des trois derniers mois. Quatre-vingt-deux Palestiniens, dont une femme et 17 enfants, ont été tués par les forces de sécurité israéliennes, tandis que 2.683 Palestiniens, dont 123 femmes et 320 enfants, ont été blessés, a-t-il précisé, relevant que, parmi eux, 308 ont été blessés par des tirs à balles réelles. En outre, 4 Palestiniens ont été tués et 89 blessés dans un nombre croissant d’attaques de colons israéliens, lesquels ont également endommagé des biens appartenant à des Palestiniens.

Dans le même temps, 13 civils israéliens et une ressortissante étrangère ont été tués, tandis que 49 Israéliens et 6 membres des forces de sécurité israéliennes ont été blessés par des Palestiniens lors d’attaques à l’arme à feu et d’autres incidents. De l’avis de M. Wennesland, les déclarations de l’Union européenne et du Conseil de sécurité ainsi que le communiqué conjoint d’Aqaba sont des appels au calme bienvenus. Si elles sont mises en œuvre, les étapes décrites à Aqaba seraient un début important pour inverser les tendances négatives sur le terrain, a-t-il dit, exhortant les parties à travailler ensemble pour trouver des solutions urgentes et durables.

Le 26 février à Aqaba, en Jordanie, de hauts responsables jordaniens, égyptiens, israéliens, palestiniens et américains se sont rencontrés. M. Wennesland a pris acte du communiqué conjoint, dans lequel les participants israéliens et palestiniens ont réaffirmé « leur engagement envers tous les accords antérieurs et leur volonté d’œuvrer pour une paix juste et durable ».

Respecter le statu quo sur les Lieux saints

L’envoyé de l’ONU a noté que débute bientôt le mois sacré de ramadan, parallèlement aux fêtes de la Pâque juive. Adressant ses meilleurs vœux à ceux qui observeront ces jours saints, il a rappelé à tous que le statu quo sur les Lieux saints de Jérusalem doit être respecté et a exhorté l’ensemble des parties à s’abstenir, en cette période sensible, de mesures unilatérales susceptibles d’exacerber les tensions.

Enfin, après avoir invité la communauté internationale à renforcer la santé budgétaire et institutionnelle de l’Autorité palestinienne et à soutenir l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), il a soutenu que « rien ne peut remplacer un processus politique légitime qui résoudra les problèmes fondamentaux à l’origine du conflit ».